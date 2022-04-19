Son dakika haberleri! Kazancı Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne Seher Deniz Bilgin getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kazancı Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne Seher Deniz Bilgin getirildi

19.04.2022 10:58
Son dakika haberleri! Kazancı Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne Seher Deniz Bilgin getirildi

Son dakika haberlerine göre Kazancı Holding'de insan kaynakları direktörlüğüne Seher Deniz Bilgin atandı.

Kazancı Holding'de insan kaynakları direktörlüğüne Seher Deniz Bilgin atandı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 9.000 çalışanı ile 22 ülkede faaliyet gösteren Kazancı Holding, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Seher Deniz Bilgin, insan kaynakları direktörü olarak Kazancı Holding ailesine katıldı.

1997 yılında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümü Ekonomi/Finans alt dalından mezun olan Bilgin, çalışma hayatına aynı yıl Delphi Packard Elektrik Sistemleri İnsan Kaynakları departmanında başladı. 1999 yılında Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ Finans Direktörlüğü'nde göreve başlayan Bilgin, bu bölümde finansal iç denetim, bütçe-raporlama-konsolidasyon gibi farklı sorumluluklar üstlendi. Bilgin, kariyerine, 2005 yılında aynı şirkette insan kaynakları direktörlüğü bölümünde devam etti ve işe alım-kariyer, uluslararası transferler, İK iş ortaklıkları, endüstriyel ilişkiler ve eğitim alanlarında çalışmalar gerçekleştirdi.

Son olarak 2017 yılında Zorlu Enerji İnsan Kaynakları Müdürü olarak göreve başlayan Bilgin, buradaki görevine 2019-2021 yılları arasında insan kaynakları direktörü olarak devam etti. Kazancı Holding İnsan Kaynakları Direktörü olarak göreve başlayan Bilgin, holding bünyesinde yer alan Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik, Aksa Jeneratör, Aksa Tarım ve Aksa Turizm şirketlerinin tüm insan kaynakları yönetiminden sorumlu olacak.

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Marmara Üniversitesi, Seher Deniz, Finans, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Kazancı Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne Seher Deniz Bilgin getirildi - Son Dakika


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