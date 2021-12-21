Üye Girişi
Kuveyt Türk'e 'Türkiye'nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası' ödülü - Son Dakika

Kuveyt Türk'e 'Türkiye'nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası' ödülü

21.12.2021 11:11
Kuveyt Türk'e 'Türkiye'nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası' ödülü

Cambridge IFA tarafından 7'ncisi bu yıl düzenlenen IRBA'da Kuveyt Türk'e, 'Türkiye'nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası' ödülü verildi.

Cambridge IFA tarafından 7'ncisi bu yıl düzenlenen IRBA'da Kuveyt Türk'e, 'Türkiye'nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası' ödülü verildi.

Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk, IRBA'da (Islamic Retail Banking Awards), 'Türkiye'nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası' ödülüne layık görüldü. Cambridge IFA tarafından 7'ncisi bu yıl düzenlenen IRBA ödül töreni Dubai'de gerçekleştirildi.

IRBA'da verilen ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılık Pazarlama Grup Müdürü Mürsel Topuz, "Güçlü sermaye yapımız ve dinamik yönetim anlayışımızla reel ekonomiyi desteklemeye ve büyümenin finansmanına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Teknoloji ve inovasyon odaklı projelerimizle sadece katılım finans alanında değil tüm finans sektöründe pek çok ilke imza attık, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını kolay, hızlı ve güvenli şekilde karşılamalarına destek olduk. Salgın sürecinde de müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmak gayesiyle görüntülü görüşmeyle müşteri olma, birikimleri iki farklı yatarım aracında değerlendiren sepet hesap ve yerinde finansman hizmeti başta olmak üzere birçok yeniliği hayata geçirdik. Bu yılın ikinci yarısında ise Miles&Smiles ortaklığına dahil olan ilk katılım finans kuruluşu olduk. Başarılarımızın uluslararası çapta karşılık bulmasını kıymetli buluyor, sektörümüzün en prestijli ödüllerinden birini almayı önemli bir başarı olarak görüyoruz. Katılım finans esasları çerçevesinde müşterilerimize en iyi ürün ve hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kuveyt Türk'e 'Türkiye'nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası' ödülü
Kuveyt Türk'e 'Türkiye'nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası' ödülü

Kuveyt Türk, Türkiye, Finans, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk'e 'Türkiye'nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası' ödülü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:18 HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim!
14:07 Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!
14:04 Eski Başbakan Tansu Çiller ve gelini arasında ''Belgede sahtecilik'' davası!
14:03 Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı
13:52 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bugün: Azra velayet davasını çözebilecek mi?
13:51 Son dakika! İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
13:45 Döviz kurundaki sert düşüş Ali Babacan'ı tatmin etmedi: Ortada tehlikeli bir oyun var
13:44 Erman Toroğlu: Dünyaca ünlü hocayla anlaşmış
13:43 Doların düşmesi Malatya esnafını sevindirdi! Tezahüratlar eşliğinde halay çektiler
13:41 Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!
HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim! HDP dört muhalefet partisiyle görüşecek! Gündem: Seçim!         
14:18
Son Dakika! Doları alt eden "kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemin detayları belli oldu Son Dakika! Doları alt eden "kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemin detayları belli oldu         
14:07
Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı Ekonomist İbrahim Kahveci: Sabit kur garantisi, sürdürülebilir değil seçim yatırımı         
14:04
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı! Kırmızı kart gören futbolcu, soluğu rakip takımın soyunma odasında aldı!         
12:04
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 14:29:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kuveyt Türk'e 'Türkiye'nin En Güçlü Bireysel İslami Bankası' ödülü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement