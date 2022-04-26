Son dakika haberleri... Re-Pie Portföy ve Boğaziçi Ventures'dan yapay zeka yatırımı - Son Dakika

Re-Pie Portföy, yenilenebilir enerji sektörüne yapay zeka ve makine öğrenmesi odağında çözümler geliştiren yeni nesil girişimlerden Kavaken'e yatırım yaptı.

Yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy Yönetimi, teknoloji ve yenilikçilik odaklı iş modellerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamaya devam eden şirket, son olarak yenilenebilir enerji sektörüne yapay zeka ve makine öğrenmesi odağında çözümler geliştiren yeni nesil girişimlerden Kavaken'e yatırım yaptı.

"Önümüzdeki aylarda yeni girişimlerimiz olacak"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Re-Pie Portföy Kurucu Ortak ve Yönetimi Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, "Tarentum kurulduğu günden beri Türkiye'de farklı sektörlerdeki şirketlere makine öğrenmesi ve yapay zeka çözümleri sunuyor. Temiz enerji (clean-tech) alanındaki çözümü başarılı bir şekilde ilerleyip Kavaken olarak spin-off edilince ekibe ve büyüme potansiyeline inandığımız için yatırım yaptık. Ayrıca portföyümüzdeki mevcut sektörlerde büyümeye devam etmenin yanı sıra sağlık, e-ticaret ve teknoloji alanlarında da önümüzdeki aylar içinde çok önemli yatırımlarımız olacak. İnovatif ürün ve veya hizmetleri ile yurtdışına açılabilecek, ihracat yapabilecek ve mevcut portföy şirketlerimiz ile sinerji yaratabileceğimiz girişimleri tercih ediyoruz" dedi.

Yapay zeka ile sürdürülebilir bir dünyaya katkı

2017 yılında İTÜ Teknokent'te kurulan Tarentum'dan 2021 yılında spin-off olan Kavaken, yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri ile yenilenebilir enerji santrallerinden elde edilen değeri artırıyor. Kavaken'in kurucuları arasında teknoloji alanında deneyimli ve uluslararası tecrübeye sahip isimlerin yer aldığı belirtildi. - İSTANBUL