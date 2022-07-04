Son dakika haberleri... Sezer: "Seyyanen zam yapılmalı eşel mobil sistemine geçilmeli" - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sezer: "Seyyanen zam yapılmalı eşel mobil sistemine geçilmeli"

04.07.2022 12:13
Son dakika haberleri... Sezer: "Seyyanen zam yapılmalı eşel mobil sistemine geçilmeli"

Son dakika haber... Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 78,62 olarak açıkladığını hatırlatarak, "Enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması, maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılmalı, eşel mobil sistemine geçilmelidir" dedi.

Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer, TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 78,62 olarak açıkladığını hatırlatarak, "Enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması, maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen iyileştirme yapılmalı, eşel mobil sistemine geçilmelidir" dedi.

Mehmet Sezer sabit gelirliler ve kamu çalışanları için talep ve önerilerini içeren bir basın açıklaması yayınladı.

TÜİK'in açıkladığı rakamlarla memur ve emeklilerin alacakları zam oranlarının da belli olduğunu ve yaklaşık yüzde 41.69 oranında zam alacaklarını ifade eden Başkan Sezer, "Son dönemlerde üretim ve tedarik zincirinde yaşanan problemler, dövizdeki dalgalanmalar ve küresel krizin yansımaları sonucu oluşan enflasyon, bir dünya sorunu haline gelmiştir. Bu durum fiyat artışlarına, kamu görevlilerinin maaşlarında kayıp oluşmasına neden olmuştur. Enflasyon rakamlarının büyüklüğü; alım gücünün küçüldüğünün ve sabit gelirlilerin ekonomik kayıplar yaşadığının göstergesidir. Son 6 aylık süreçte yaşanan beklenmedik fiyat artışları, kamu görevlilerinin maaş/ücretinde azımsanmayacak oranda kayıp oluşmasına neden olmuştur.

Özellikle kira, emtia, enerji gibi zorunlu harcama kalemlerindeki beklenmedik artışlar emekçinin cüzdanını yakmakta; başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirliler yaşanan artışları derinden hissetmektedirler. Özetle enflasyon, sadece rakam olmaktan çıkmış, maaş ve ücretleri eritmiş, alım gücünü ciddi oranda düşürmüş ve gelir dağılımındaki adaletsizliği maalesef büyütmüştür" diye konuştu.

Önümüzdeki 6 aylık süreçte enflasyon ve döviz kuru beklentileri gerçekleri göz önünde bulundurularak aynı kayıpların yaşanmaması için yüzde 41,69 artışa ilave olarak seyyanen zam yapılması ve açılan makasın daraltılması gerektiğini vurgulayan Mehmet Sezer şunları kaydetti:

"Memur-Sen olarak; en iyi zammın fiyat istikrarı olduğunu, enflasyon korkusunun fiyat istikrarı ile son bulacağını, enflasyon farkının ise geçmiş kayıpları telafi etmediği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere çalışanlarıyla büyüyen "Büyük ve Güçlü Türkiye" ile uyumlu olarak kayıpların tazmini için seyyanen zam yapılmalı, vergi matrahları yükseltilmeli, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda eşel mobil sistemi uygulanmalıdır." - ADANA

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Kaynak: İHA

Mehmet Sezer, Memur Sen, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Sezer: 'Seyyanen zam yapılmalı eşel mobil sistemine geçilmeli' - Son Dakika

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