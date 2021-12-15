Araştırmalara göre yeni risk, ürün ve hizmetlerin sigorta sektörüne 200 milyar dolar gelir kazandıracağını söyleyen ve son dönemde yaygınlaşan yeni sigorta ürünlerini değerlendiren Hesapkurdu.com Sigorta Ürün Geliştirme Müdürü Can Paksoy, "Aileler, geleceğe yatırım yapan BES'in ardından, çocuklarının bugünkü sağlığını güvence altına alan TSS'yi tercih ediyor. 22 milyon 750 bin çocuk nüfusu bulunan ülkemizde de çocukları ve ailelerini odağına alan yeni sigorta ürünleri hız kazandı" dedi.

Pandemide sağlık sorunlarına karşı endişelerin artması sigortacılık sektöründe yenilikleri de beraberinde getiriyor. Accenture tarafından yapılan bir araştırma, küresel sigortacılığın 2025'e kadar 1,4 trilyon dolar büyüyeceğine, yeni risk, ürün ve hizmetlerin sektöre 200 milyar dolar gelir kazandıracağına işaret ediyor. Bu büyük pastada çocukların payı oldukça düşük. Dünyanın en büyük sigorta pazarına sahip Amerika'da bile çocukların yüzde 5,6'sı sağlık sigortasından yoksun. Bu durum çocuklara yönelik ürünlere hız kazandırdı. 22 milyon 750 bin çocuk nüfusu bulunan Türkiye'de de çocukları ve ailelerini odağına alan yeni sigorta ürünlerinin hız kazandığını söyleyen Hesapkurdu.com Ürün Geliştirme Müdürü Can Paksoy, "Yeni çıkan düzenlemelerle birçok çocuğa ebeveynin poliçe sahibi olması şartı aranmadan sigorta yaptırılabiliyor. Kredi ve sigorta karşılaştırma platformumuz Hesapkurdu.com'da bu ürünlere yönelik taleplerde önemli bir artış gözlemliyoruz. Aileler, BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) ile çocuklarının geleceğine yatırım yaparken, TSS (Tamamlayıcı Sağlık Sigortası) ile sağlığını güvence altına alıyor" diye konuştu.

6-18 YAŞ GRUBUNA KOŞULSUZ SİGORTA

Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan düzenlemeyle çocukların sigorta sektörüne kazandırıldığını belirten Can Paksoy, "Çocuklar için BES ve TSS ürünlerinin alınabilmesi için, ebeveynlerin de bu ürünlere sahip olması zorunluydu. Bu ürünlerden birini satın alan anne ya da baba, poliçesine çocuklarını da dahil edebiliyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle bu durum ortadan kaktı. Artık 6-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin sağlığı da geleceği de koşulsuz garanti altına alınıyor" dedi.

50 BİN ÇOCUK BES SAHİBİ OLDU

Türk Sigorta Birliği'nin verilerine göre, ülkemizde 13 milyon BES katılımcısı olduğunu aktaran Can Paksoy, "Artık 18 yaşın altındakiler de sisteme katılabiliyor. Kısa sürede Türkiye genelinde 50 bine yakın çocuk için BES sözleşmesi düzenlendi. Birçok sigorta şirketi de çocuklara yönelik hazırladıkları BES ürününde eğitim katkısı ve farklı ürünlerde geçerli indirimler gibi ek imkanlar sunuyor. Sigorta sektöründe çocukların payı artıyor" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARLA GÜVENLİ SEYAHAT MÜMKÜN OLUYOR

Sigortacılık sektörüne katılan yeniliklerden birinin de kasko alanında olduğunu belirten Can Paksoy, "Çocuklu aileler için sunulan bir diğer sigorta ürünü de kasko alanında karşımıza çıkıyor. Bazı sigorta şirketleri, çocuklu ailelerin hem bütçesine katkıda bulunmak hem de güvenli seyahat etmelerini sağlamak almak için indirimli kasko ürünü sunuluyor. Tasarlanan bu ürünlerde genel olarak 0-6 yaş arasında çocuğu olan ailelere kasko ve trafik poliçelerinde değişen oranlarda indirim yapılıyor" dedi.