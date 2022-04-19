İşsiz dezavantajlı vatandaşlar iş makinesi operatörü olacak - Son Dakika

İşsiz dezavantajlı vatandaşlar iş makinesi operatörü olacak

TEKİRDAĞ Trakya Kalkınma Ajansı ve Süleymanpaşa Belediyesi işsiz ve dezavantajlı grupta yer alan gençlerin mesleki beceri elde etmesi ve istihdama kazandırılması amacıyla bir protokol imzaladı. Protokolle kurs alacak vatandaşlar sertifika sahibi olduktan sonra çeşitli iş makinelerin operatörleri olacaklar.

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda düzenlenen imza töreni her iki kurum adına imzaları Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından atıldı. Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2022 Yılı Çalışma Planında yer alan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2022-2023 yılları için belirlenen "Genç İstihdamı" teması ile ilgili faaliyetler doğrultusunda taraflar ortak çalışma yürütecek. Çalışmalar çerçevesinde Süleymanpaşa Belediyesi işsiz ve mesleki donanımı olmayan 30 genci belirledi. Bu gençlerin yatkınlıklarına göre hangi iş makinelerini kullanacakları tespit edilerek, belirlenen 30 gence verilecek eğitim hizmetinin satın almasını Trakya Kalkınma Ajansı karşılayacak. Belediye, eğitim süresince dezavantajlı işsiz gençlerin iaşe giderlerini (yol ve yemek) temin ederek, sürecin koordinasyonunu sağlayacak. Süleymanpaşa Belediyesi, eğitim tamamlandıktan sonra dezavantajlı işsiz gençlerin kendi bünyesinde ve özel sektör ile ilgili istihdam edilmeleri hususunda ayrıca çaba gösterecek ve faaliyet yürütecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Biliyorsunuz biz Süleymanpaşa'nın hızlı bir şekilde kalkınmasıyla ilgili kendi iç dinamiklerini hızlandırarak gençleri yeni iş olanaklarına kavuşturmak adına ciddi uğraşlar veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de buydu. Dezavantajlı grupları meslek sahibi yapabilmek. Biliyorsunuz Çanakkale Otobanının Süleymanpaşa ayağı da devreye girecek. Orada da çok ciddi iş makinasına ihtiyacımız var. Yeni kurulan fabrikalarda da birçok noktada kepçesinden, forklifte kadar hepsinde ciddi yetişmiş personel sıkıntısı yaşıyorlar. Kalkınma ajansı ile beraber yaptığımız bu projede dezavantajlı gruplar öncelikli olmak kaydıyla 30'ar gruplar halinde eğitimleri tamamlandıktan sonra sertifika alacaklar. Bu operatörler ciddide maaş alıyorlar. İnşallah bu konuyla ilgili belediye ve Kalkınma Ajansı ortaklığında güzel bir kurs açmış olacağız" diye konuştu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise gençler için projelerine devam edeceklerini ifade ederek, "Süleymanpaşa ağırlıklı olmak üzere etrafımızda ki iş yoğunluğunda özellikle yol yağımı, maden sahaları, limanlarımız ciddi bir kamyon ve lojistik anlamda genişliyor Trakya bölgesi ve Süleymanpaşa. Bu anlamda ciddi başvurular olduğunu konuşuyorduk belediyemizle özellikle genç kardeşlerimizin hem erkek hem bayan anlamında ciddi bir yoğunluk olduğunu bu kesime iş bulunması noktasında şuan için özel sektörde ki açık olan alanları tespit ederek orada istihdam edebilir miyiz diye, özel sektörle de konuşarak bizim ihtiyacımız olduğunu özellikle operatör anlamında hem tır şoförü hem de iş makinası operatörü anlamında buna forklift, kato vs gibi teknik donanıma sahip şoförlere ciddi ihtiyaç olduğu ve ciddi de maaş verildiği konusunda araştırma yapmıştık. Bunun değerlendirelim diye iş başvurusu yapmış kardeşlerimizi, özellikle genç kardeşlerimizi, dezavantajlı kesim dediğimiz o kesimde ki arkadaşlarımızı toparladık şuan için 100-150 tane kardeşimizi ilk etapta 30'arlı guruplar halinde teori eğitimleri arkasından, fiziksel eğitimler arkasından da staj yapma imkanları bulacağız. Belediyemizin de bu anlamda ciddi talebi var, hem Süleymanpaşa belediyesi, hem de Büyükşehir Belediyesinin de ciddi ihtiyacı var. Bu anlamda hem onlarında ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. Bu kardeşlerimiz ilk stajlarını belediyelerimizde yapma imkanı bulacaklar, stajı bitirdikten sonrada bu saydığımız özel sektörde ve diğer şirketlerde çalışma imkanı bulacaklar. Bir nebzede olsun genç kardeşlerimize iş sahası bulma noktasında belediyemizle iş birliği içerisinde yardımcı olmuş olacağız. İnşallah talep olursa bu Haziran sonuna kadar Haziran sonundan sonra Eylül ayında tekrar bir daha, bir çok CV olduğunu söylüyor başkanım ellerinde, yine ikinci etapta da Yeni dönemde inşallah kaç kişi olacaksa bu kardeşlerimizi sadece Süleymanpaşa merkezde değil, diğer etrafımızda ciddi sanayi bölgesi var küçük iş makinaları forklift gibi, fabrikalarda ki bu çevremizde ciddi fabrikalar açılmaya başlandı oralarda ve limanlarımızda özellikle, limanlarımız çok büyüyor. O limanlarımızda iş makinası kullanacak, tır kullanacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu anlamda yetişmiş, sertifikalı, kaliteli gençlerimizi istihdam etmek istiyoruz" diye konuştu.