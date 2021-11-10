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Son dakika haberleri | Türk şirket küresel satın alma sektörünün radarına girdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Türk şirket küresel satın alma sektörünün radarına girdi

10.11.2021 11:34
Son dakika haberleri | Türk şirket küresel satın alma sektörünün radarına girdi

Son dakika haber: Koç Topluluğu şirketlerinden Zer, Promena markasıyla Spend Matters'in "50 to Watch" listesinde 2. kez yer aldığını duyurdu.

Koç Topluluğu şirketlerinden Zer, Promena markasıyla Spend Matters'in "50 to Watch" listesinde 2. kez yer aldığını duyurdu. Zer A.Ş. Satış ve Promena Hizmetleri Direktörü Orçun Güven "Küresel satın alma sektörünün yükselen yıldızları arasında yer alarak ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

Satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde faaliyet gösteren şirketin Spend Matters'in "50 to Watch" listesinde 2. kez ilk ve tek Türk hizmet sağlayıcı olarak yerini aldığı kaydedildi. Böylece Promena'nın stratejik satın alma ve tedarikçi çözümlerindeki uzmanlığı uluslararası alanda bir kez daha tescillendi.

"ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zer A.Ş. Satış ve Promena Hizmetleri Direktörü Orçun Güven, "Sektöründe Türkiye'nin ilk markası olan Promena ile işletmelere 2001 yılından bu yana ölçülebilir katma değer sağlama hedefiyle dijital satın alma çözümleri sunuyoruz. Promena'nın tecrübeli ekibini yüksek teknolojiyle birleştirerek işletmelerin tedarik zincirlerini farklı projelerde ve binlerce kategoride uçtan uca yönetmelerini olanaklı kılıyoruz. Bu konumumuz uluslararası pazarda da başarı hikayeleri oluşturmamızı sağlıyor. Promena'nın Spend Matters'ın dünya çapında takip edilmeye değer gördüğü şirketlere yer verdiği "50 to Watch" listesinde 2. kez ilk ve tek Türk markası olarak yer almasını markamızın küresel yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriyor, ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

TÜRKİYE, KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye'nin pandemi döneminde küresel tedarik zincirinde de öne çıktığını söyleyen Orçun Güven, Promena'nın Latin Amerika'dan Hindistan'a uzanan distribütör ağı aracılığıyla, Türkiye'den daha fazla ürün tedarik edilmesini sağladıklarına dikkat çekti. Orçun Güven, "Fitch Ratings'in son analizine göre, Türkiye, Avrupa'da tedarik zincirlerindeki değişimden en fazla kazanç elde edecek ülke konumunda yer alıyor. Stratejik coğrafi konumumuz sayesinde 1,3 milyar nüfuslu ve 26 trilyon dolarlık GSYH'ye sahip Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA), Orta Asya pazarlarına ülkemizden kolaylıkla ulaşılabiliyor" dedi. Pandeminin küresel dengeleri değiştirmenin yanı sıra tedarik süreçlerini dijitalleştirmeyi de zorunlu kıldığına değinen Güven, "İşletmelerin dünyaya açılabilmeleri için faaliyetlerine sürdürülebilirlik kazandırması şart. Promena'nın sunduğu çözüm ve hizmetlerle, kurumsal şirketlerin tüm satın alma faaliyetlerinde sürdürülebilir avantajlar yaratarak dijital dönüşümü destekliyoruz. Böylece küresel yolculuklarını hızlandırıyoruz" dedi.

GLOBAL LİSTELERDE TÜRKİYE'DEN İLK VE TEK HİZMET SAĞLAYICI

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Satın alma süreçlerini dijitalleştirerek şeffaf, etik ve verimli sistem yönetimiyle maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan Promena, Spend Matters'ın satın alma alanında öne çıkan platformlara yer verdiği SolutionMap Raporu'nda da ilk ve tek hizmet sağlayıcı olarak ülkemizi temsil etti. Spend Matters'ın yanısıra Capgemini'nin 2020-2021 Dijital Satın Alma Araştırma Raporu'nda da yer alan Promena, ISG Providers Lens'in işletmelerin satın alma süreçlerini dijitalleştiren tüm dünyadan yazılım platformlarını değerlendirdiği raporunda ise ortalamaları aşan hizmet kapsamıyla "Ürüne Meydan Okuyanlar" kategorisinde gösterildi" ifadelerine yer verildi.


Son dakika haberleri | Türk şirket küresel satın alma sektörünün radarına girdi

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Türk şirket küresel satın alma sektörünün radarına girdi - Son Dakika Ekonomi


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