Son Dakika | İzmir'de zam şampiyonu kuru soğan oldu - Son Dakika
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Son Dakika | İzmir'de zam şampiyonu kuru soğan oldu

05.05.2022 12:16
Son Dakika | İzmir'de zam şampiyonu kuru soğan oldu

Son dakika haberi... İzmir'de, 2022 yılı nisan ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 83,79'luk artışla kuru soğan oldu.

İzmir'de, 2022 yılı nisan ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 83,79'luk artışla kuru soğan oldu.

İzmir'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 66,90, aylık yüzde 6,90 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, İzmir'de 2022 yılı nisan ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 83,79'luk artışla kuru soğan oldu. Bu ürünü yüzde 61,59'luk artışla çilek, yüzde 54,42'lik artışla patates, yüzde 52,78'lik artışla kıvırcık ve yüzde 52,73'lük artışla domates takip etti.

En çok karnabahar ucuzladı

İzmir'de 2022 yılı nisan ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında karnabahar geldi. Nisan ayında karnabahar yüzde 30,43 düşerken bu ürünü yüzde 28,40'lık düşüşle beyaz lahana ve yüzde 21,39'luk düşüşle kabak izledi. - İZMİR

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | İzmir'de zam şampiyonu kuru soğan oldu - Son Dakika


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