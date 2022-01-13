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Son Dakika | Kahramankazanlı çiftçilere müjde - Son Dakika

Son Dakika | Kahramankazanlı çiftçilere müjde

13.01.2022 12:58
Son Dakika | Kahramankazanlı çiftçilere müjde

Son dakika haberleri... Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un girişimleri sonucu tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım merkezi kurulacak.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un girişimleri sonucu tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım merkezi kurulacak. Çiftçiler böylece ürünlerini doğrudan TMO'ya satma şansı yakalarken, çiftçilerin ürünlerini daha ucuz fiyata satın almaya çalışan aracıların da önüne geçilmiş olacak.

Kahramankazan Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede çiftçi ve üreticilerin yanında olmayı sürdürüyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'in girişimleri sonucu ilçedeki çiftçi ve üreticilerin uzun zamandır beklediği bir uygulama daha hayata geçiriliyor. Bu kapsamda çiftçi ve üreticilerin yetiştirdiği ürünlerini aracısız şekilde doğrudan TMO'ya satabilmesini kolaylaştırmak için ilçede bir TMO Alım Merkezi kurulacak. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, konuya ilişkin olarak TMO Bölge Müdürü Mustafa Öztürk'ü ziyaret etti. Oğuz ve Öztürk'ün görüşmesinde, ilçedeki çiftçilerin yıllardır beklediği ilçeye bir TMO Alım Merkezi kurulması kararlaştırıldı. Kahramankazanlı çiftçiler böylece yetiştirdikleri ürünlerini aracısız şekilde doğrudan TMO'ya satabilecek. TMO Alım Merkezi'nin kurulmasıyla ilçedeki çiftçilerin ürünlerini daha ucuz fiyata satın almaya çalışan aracıların da önüne geçilmiş olacak.

"Yeter ki üretin her zaman yanındayız"

Belediye Başkanı Oğuz, sanayi kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan'da çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Kahramankazan'a açılacak TMO Alım Merkezi'nin çiftçiler için oldukça önemli olduğunu ifade eden Oğuz, "Bu alım merkeziyle her şeyden önemlisi çiftçimizin cebine daha çok para girecek. Ürününü ucuza satmak zorunda kalmayacak. Belediye olarak çiftçi ve üreticilerimize imkanlarımız ölçüsünde birçok destekleme yapıyoruz. Kahramankazan Belediyesi olarak çiftçi ve üreticilerimize elimizden gelen desteği sonuna kadar vermeyi sürdüreceğiz. Siz yeter ki üretin biz her zaman yanınızdayız" diye konuştu.

"Ürünümüzü ucuza satmak zorunda kalmayacağız"

Kahramankazanlı çiftçi ve üreticiler de, ilçelerinde bir TMO Alım Merkezi kurulmasını uzun yıllardır beklediklerini belirterek, "Bizim için çok önemli olan bir merkez sonunda ilçemizde hayata geçecek. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bu merkez sayesinde ürünlerini doğruda TMO'ya satabileceğiz. Böylece emek emek yetiştirdiğimiz ürünlerimizi tarladan ucuza satmak zorunda kalmayacağız. Emeklerimizin karşılığında daha fazla gelir elde edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Son Dakika | Kahramankazanlı çiftçilere müjde

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Toprak Mahsulleri Ofisi, Kahramankazan, Serhat Oğuz, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Kahramankazanlı çiftçilere müjde - Son Dakika Ekonomi


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