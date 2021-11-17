Üye Girişi
Son dakika! Karacabey'de aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine yatırımlar sürüyor - Son Dakika

Son dakika! Karacabey'de aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine yatırımlar sürüyor

17.11.2021 09:05
Son dakika! Karacabey'de aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine yatırımlar sürüyor

Son dakika habere göre Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede aromatik ve tıbbi bitkilerle ilgili çalışmalarda olumlu yönde bir yol kat ettiklerini belirterek, tarımda alternatifler geliştirildiğini ve bunun destekçisi olmaya da devam edeceklerini belirtti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede aromatik ve tıbbi bitkilerle ilgili çalışmalarda olumlu yönde bir yol kat ettiklerini belirterek, tarımda alternatifler geliştirildiğini ve bunun destekçisi olmaya da devam edeceklerini belirtti. Başkan Özkan, Tophisar Mahallesi'nde kurulmakta olan ve aromatik bitkiler üzerine faaliyet gösterecek olan yeni tesisi ziyaret etti.

Karacabey'de aromatik ve tıbbi bitkilerle ilgili yatırımlara bir yenisi de Tophisar Mahallesi'nde girişimci Aydın Özen tarafından ekleniyor. Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelen Özen, bu alanda ilk tesisi Karacabey'in Tophisar Mahallesi'nde hayata geçiriyor.

Gelecekte önemli bir sektör haline dönüşecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün tesise giderek, girişimci Aydın Özen ile istişarelerde bulundu. Başkan Özkan, Karacabey'de bu alanda atılan adımların gelecekte önemli bir sektör halinedönüşmesinden umutlu olduklarını belirterek, Karacabey'in alternatif tarım ürünlerinde artık aromatik ve tıbbi bitkilerin de yeri olduğunu ifade etti.

Aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine olan çalışmaları destekliyoruz

Özkan yaptığı açıklamada,"Tophisar Mahallemizde aromatik bitkilerle ilgili hem üretim hem de destinasyon tesisi kuruluyor. Tarımda alternatif çalışmalar kapsamında aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine olan çalışmaları destekliyoruz. Aydın Bey'in çalışmaları da bölgede inşallah örnek bir rol model olacak"dedi. - BURSA

Son dakika! Karacabey'de aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine yatırımlar sürüyor
Son dakika! Karacabey'de aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine yatırımlar sürüyor

Ali Özkan, Karacabey, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Karacabey'de aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine yatırımlar sürüyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi 08:56 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi Cemil Çiçek'ten yüzde 50+1 açıklamalarına tepki gösteren Devlet Bahçeli'ye yanıt: Konunun nasıl gündeme geldiği belli 08:50 Cemil Çiçek'ten yüzde 50+1 açıklamalarına tepki gösteren Devlet Bahçeli'ye yanıt: Konunun nasıl gündeme geldiği belli Kulüp dizisi Netflix'in en çok izlenenlerinde: 7 milyon 860 bin saat izlendi 08:46 Kulüp dizisi Netflix'in en çok izlenenlerinde: 7 milyon 860 bin saat izlendi
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti 08:07 Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri 07:22 Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi 01:22 Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak

Son Dakika Haberleri
08:57 ABD ordusundan geleceği görecek cihaz
08:55 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi
08:53 Koronavirüsün etkisi devam ediyor! Toplumun bir kısmı hala tedirgin
08:48 Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu
08:46 Kulüp dizisi Netflix'in en çok izlenenlerinde: 7 milyon 860 bin saat izlendi
08:29 Zorunlu deprem sigortası artırıldı
08:28 Demir direğe çarpıp takla attı: 3 ölü, 3 yaralı
08:25 Elektrikte kademeli tarife dönemi başlıyor
08:21 Harry Potter ekibi geri dönüyor
08:09 İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim
ABD ordusundan geleceği görecek cihaz ABD ordusundan geleceği görecek cihaz         
08:57
Koronavirüsün etkisi devam ediyor! Toplumun bir kısmı hala tedirgin Koronavirüsün etkisi devam ediyor! Toplumun bir kısmı hala tedirgin         
08:53
Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu         
08:48
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı         
07:19
Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi         
22:32
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 09:11:14. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Karacabey'de aromatik ve tıbbi bitkiler üzerine yatırımlar sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement