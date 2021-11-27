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Son dakika: Karsan, Romanya'nın Deva Belediyesi elektrikli ihalesini de kazandı - Son Dakika

Son dakika: Karsan, Romanya'nın Deva Belediyesi elektrikli ihalesini de kazandı

27.11.2021 10:58
Son dakika: Karsan, Romanya'nın Deva Belediyesi elektrikli ihalesini de kazandı

Gelen son dakika haberine göre Daha önce Romanya'nın birçok şehrine elektrikli araçlarını teslim eden ve yüksek adetli sözleşmelere imza atan Karsan, son olarak Deva şehri için düzenlenen elektrikli araç ihalesini kazandı.

Daha önce Romanya'nın birçok şehrine elektrikli araçlarını teslim eden ve yüksek adetli sözleşmelere imza atan Karsan, son olarak Deva şehri için düzenlenen elektrikli araç ihalesini kazandı.

Karsan'dan yapılan açıklamaya göre, çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma çözümleri sunan Karsan, 6 metreden 18 metreye kadar sunduğu elektrikli ürün ailesiyle ülkelerin tercihi olmaya devam ediyor.

Romanya'nın birçok şehrine elektrikli araçlarını teslim eden ve yüksek adetli sözleşmelere imza atan Karsan, son olarak Deva şehri için düzenlenen elektrikli araç ihalesini kazandı.

Verilen bilgiye göre, söz konusu ihale kontratıyla Karsan, elektrikli ürün ailesinin üyelerinden 6 metre uzunluğunda 22 adet e-JEST ve 8 metre uzunluğunda 4 adet e-ATAK modellerini kente teslim edecek.

Daha önce dizel motorlu JEST modellerini de Deva Belediyesi'ne sunmuş olan Karsan, yeni elektrikli araçlarını ise 2022 yılında teslim etmeyi planlıyor.

Bu kapsamda toplam 26 adet sıfır emisyonlu e-JEST ve e-ATAK aracın, 2022 yılının ikinci yarısında Deva kentinin şehir içi kullanımı için devreye alınması hedefleniyor.

Yakın geçmişte Romanya'nın birçok şehrine elektrikli araçlarını teslim eden ve yüksek adetli sözleşmelere imza atan Karsan, yeni ihalesinin ardından ülke genelindeki elektrikli araç satışını ise 158 adede çıkarmış oldu.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Karsan, Romanya'nın Deva Belediyesi elektrikli ihalesini de kazandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Karsan, Romanya'nın Deva Belediyesi elektrikli ihalesini de kazandı - Son Dakika
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