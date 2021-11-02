Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,032414
|1,35
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,277380
|0,66
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,082601
|0,64
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,502573
|0,60
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,433460
|0,55
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu
|1,127740
|1,56
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,056446
|1,46
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,058924
|1,44
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,268147
|1,25
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,388520
|1,22
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,134011
|2,83
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049625
|2,21
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098754
|2,16
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,878475
|2,12
|Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu
|1,078619
|1,74
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,295492
|4,59
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,157155
|3,31
|Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon
|1,077562
|2,33
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,360752
|2,12
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,010932
|1,80
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,490107
|1,06
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,306529
|1,02
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,297322
|0,83
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,611293
|0,69
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,731442
|0,52
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,044947
|0,49
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,120124
|0,47
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,127287
|0,46
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,116078
|0,45
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,051297
|0,45
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,729660
|0,06
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,142632
|0,05
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,370359
|0,05
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,040591
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,036304
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi