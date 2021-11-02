Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,032414 1,35 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,277380 0,66 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,082601 0,64 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,502573 0,60 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,433460 0,55 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 1,127740 1,56 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,056446 1,46 Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu 1,058924 1,44 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,268147 1,25 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,388520 1,22 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,134011 2,83 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049625 2,21 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098754 2,16 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,878475 2,12 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 1,078619 1,74 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,295492 4,59 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 1,157155 3,31 Ak Portföy Fintek ve Blokzinciri Tekno. Değiş. Fon 1,077562 2,33 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,360752 2,12 Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon 1,010932 1,80 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,490107 1,06 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,306529 1,02 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,297322 0,83 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,611293 0,69 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,731442 0,52 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,044947 0,49 Ak Portföy Altın Fonu 0,120124 0,47 TEB Portföy Altın Fonu 0,127287 0,46 QNB Finans Portföy Altın Fonu 1,116078 0,45 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,051297 0,45 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,729660 0,06 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,142632 0,05 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,370359 0,05 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,040591 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,036304 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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