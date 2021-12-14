Son dakika haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,01 ile "Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF", yüzde 4,66 ile "KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu" ve yüzde 4,42 ile "TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 31,940822 5,01 KT Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu 1,506568 4,66 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 2,428051 4,42 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 68,657662 3,85 TEB Portföy Altın Fonu 0,189672 3,74 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,184217 3,73 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 3,249362 3,69 Garanti Portföy Altın Fonu 0,222924 3,68 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 27,374924 3,68 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,058922 3,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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