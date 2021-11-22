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Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı - Son Dakika

Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı

22.11.2021 16:46

Son dakika: İki gün önce 45 kuruş zamlanan LPG oto gaza bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gazın fiyatı 19 kuruş arttı. Zammın ardından oto gazın litresi İstanbul'da 7.54 liradan satılacak.

Dolar kurundaki yükselişe paralel olarak akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. 2 gün önce 45 kuruş gibi büyük bir fiyat artışı yaşanan LPG oto gaza bir zam daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatı 19 kuruş artacak.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 7.35'ten satılan oto gazın litresi 7.54'e yükselecek. Oto gazın litresi İzmir'de 7.23'ten 7.42'ye, Ankara'da ise 7.38'den 7.57'ye çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı

Akaryakıt, İstanbul, Petrol, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı - Son Dakika Ekonomi


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