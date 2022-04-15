Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu - Son Dakika

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve %17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 609 konut satışı ve %9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu. Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,8 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,7 artışla 68 bin 342 oldu. Mart ayındaki ipotekli satışların, 7 bin 767'si; Ocak-Mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 485'i ilk el satış olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,2 artarak 103 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %77,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,6 artışla 251 bin 721 oldu.
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %14,9 artarak 38 bin 337 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %28,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 artışla 94 bin 437 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 artış göstererek 95 bin 833 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %71,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,5 artışla 225 bin 626 olarak gerçekleşti.
Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 artarak 5 bin 567 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 434 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,1 artarak 14 bin 344 oldu.
Mart ayında İran vatandaşları Türkiye'den 784 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 741 konut ile Irak, 547 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.
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