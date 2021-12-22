Merkez Bankası, Aralık ayında ilki 1 Aralık'ta olmak üzere toplam 5 müdahalede bulunmuştu. TCMB sırasıyla 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde satım yapmıştı.
Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.
TCMB, doğrudan müdahalelerin 15 iş günü sonrasında satım miktarının açıklanması kapsamında bilgi verdi. Buna göre 1 Aralık'ta yapılan ilk doğrudan müdahalede döviz satım tutarı 844 milyon dolar oldu.
Dövize ikinci müdahalede 300 milyon dolarlık, üçüncü müdahalede 500 milyon dolarlık, dördüncü müdahalede 2,5 milyar dolarlık, beşinci müdahalede ise 2 milyar dolarlık satım yapıldığı belirtiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi