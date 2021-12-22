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Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi - Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi

22.12.2021 10:27

Son dakika: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk doğrudan müdahalede döviz satım tutarının 844 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası, Aralık ayında ilki 1 Aralık'ta olmak üzere toplam 5 müdahalede bulunmuştu. TCMB sırasıyla 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde satım yapmıştı.

İLK MÜDAHALEDE 844 MİLYON DOLAR SATILDI

Merkez Bankası yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

SATIM MİKTARI 15 İŞ GÜNÜ SONRA AÇIKLANIYOR

TCMB, doğrudan müdahalelerin 15 iş günü sonrasında satım miktarının açıklanması kapsamında bilgi verdi. Buna göre 1 Aralık'ta yapılan ilk doğrudan müdahalede döviz satım tutarı 844 milyon dolar oldu.

4. MÜDAHALEDE 2,5 MİLYAR DOLARLIK SATIM YAPILDIĞI BELİRTİLİYOR

Dövize ikinci müdahalede 300 milyon dolarlık, üçüncü müdahalede 500 milyon dolarlık, dördüncü müdahalede 2,5 milyar dolarlık, beşinci müdahalede ise 2 milyar dolarlık satım yapıldığı belirtiliyor.

Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi

Merkez Bankası, Aralık, dolar, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi - Son Dakika
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