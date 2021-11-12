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Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti - Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

12.11.2021 10:18

Son dakika: 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımlayan Merkez Bankası; yıl sonu dolar tahminini 9,22'den 9,98'e, enflasyon tahminini ise yüzde 17,63'ten yüzde 19,31'e çıkardı.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 48 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu dolar beklentisi 9,98 TL'ye, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 19,31'e yükseltildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 17,63 iken bu anket döneminde yüzde 19,31'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 13,91'den yüzde 15,61'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 11,27'den yüzde 11,76'ya çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 9,22 TL iken, bu anket döneminde 9,98 oldu. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,01 TL iken, bu anket döneminde 10,93 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde yüzde 8,9 iken bu anket döneminde yüzde 9,2 oldu.2022 büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi yüzde 4,2'de sabit kaldı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti - Son Dakika Ekonomi


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