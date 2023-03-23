Merkez Bankası faizi yüzde 8,5'te sabit tutuldu - Son Dakika
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Merkez Bankası faizi yüzde 8,5'te sabit tutuldu

23.03.2023 14:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini açıkladı. Kararla birlikte politika faizi yüzde 8,50'de sabit tutuldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

ŞUBAT AYINDA 50 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB, 2022 yılında dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi kararı almıştı. Banka, Aralık ve Ocak aylarında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 9,00 seviyesinde bırakmıştı. Merkez Bankası, Şubat ayında faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye çekmişti.

BEKLENTİLER FAİZİN DEĞİŞMEYECEĞİ YÖNÜNDEYDİ

Kararın açıklanmasından önce konuyla ilgili hazırlanan bir ankete katılan 20 ekonomistin 11'i faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 9 ekonomist ise faizin 50 baz puan indirim ile yüzde 8,00 seviyesine çekileceği tahmininde bulunmuştu.

"FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ HAZİRAN AYINDA"

Değişiklik beklemeyen ekonomistlerden ilk faiz değişikliğinin zamanına yönelik soruya yanıt veren 3 ekonomistin 2'si Haziran, 1'i ise Eylül ayı tahmininde bulundu.

YORUMLAR (3)
  • Hakim ATMACA: Çooook güzel vatandaşın kullandığı kıredi 20 lerde Cevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
  • Şevki Sünger: 8,5 olunca haram olmuyor mu? yeni din icat ettiler de bizim mi haberimiz yok Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
  • Erhan Yılmaz: Senlik bir durum yok çekebilirsin imanı olanlar düşünüyor zaten 3 0 Yayından Kaldır
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Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası faizi yüzde 8,5'te sabit tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası faizi yüzde 8,5'te sabit tutuldu - Son Dakika
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