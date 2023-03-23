Merkez Bankası faizi yüzde 8,5'te sabit tutuldu

Dünden beri toplanan imza sayısına bakın! Tam bir hayal kırıklığı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

ŞUBAT AYINDA 50 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB, 2022 yılında dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi kararı almıştı. Banka, Aralık ve Ocak aylarında politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 9,00 seviyesinde bırakmıştı. Merkez Bankası, Şubat ayında faizi beklentilere paralel olarak 50 baz puan indirerek yüzde 8,50'ye çekmişti.

BEKLENTİLER FAİZİN DEĞİŞMEYECEĞİ YÖNÜNDEYDİ

Kararın açıklanmasından önce konuyla ilgili hazırlanan bir ankete katılan 20 ekonomistin 11'i faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, 9 ekonomist ise faizin 50 baz puan indirim ile yüzde 8,00 seviyesine çekileceği tahmininde bulunmuştu.

"FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ HAZİRAN AYINDA"

Değişiklik beklemeyen ekonomistlerden ilk faiz değişikliğinin zamanına yönelik soruya yanıt veren 3 ekonomistin 2'si Haziran, 1'i ise Eylül ayı tahmininde bulundu.