Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam

Akşener'den hükümete çağrı: Yeni ekonomik model madem çok başarılı, bunu derhal yapın

Döviz kurundaki tarihi dalgalanmanın ardından hükümet devreye girerek, ekonomide uygulanacak yeni sistemi duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek açıkladığı yeni adımlar, Türk Lirası'nın akşam saatlerinde hızla değer kazanmasını sağladı.

ARADAKİ FARK VATANDAŞLARA ÖDENECEK

Erdoğan'ın duyurduğu adımların arasında bankadaki TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödenecek olması ve ihracatçılara Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı verilmesi vardı.

BUGÜNKÜ ALIŞ KURU AÇIKLANDI

Yeni sistemin ardından merakla beklenen dolar- TL alış kuru açıklandı. Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün alış için 12.3480 olarak belirlendi. Rakamlar, düzenli olarak her gün açıklanacak. Bu sayede Türk lirasında kalan vatandaşların kaybının önüne geçilmiş olacak.

YENİ SİSTEMİN AYRINTILARI PAYLAŞILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'dövize endeksli Türk Lirası mevduat' düzenlemesinin ayrıntılarını da açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 'kur korumalı TL vadeli mevduat' ürününün ayrıntıları şu şekilde: