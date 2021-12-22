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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam - Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam

22.12.2021 11:28

Son dakika: Merkez Bankası, kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kurunu bugün alış için 12.3480 olarak belirlediğini açıkladı.

Döviz kurundaki tarihi dalgalanmanın ardından hükümet devreye girerek, ekonomide uygulanacak yeni sistemi duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek açıkladığı yeni adımlar, Türk Lirası'nın akşam saatlerinde hızla değer kazanmasını sağladı.

ARADAKİ FARK VATANDAŞLARA ÖDENECEK

Erdoğan'ın duyurduğu adımların arasında bankadaki TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödenecek olması ve ihracatçılara Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı verilmesi vardı.

BUGÜNKÜ ALIŞ KURU AÇIKLANDI

Yeni sistemin ardından merakla beklenen dolar- TL alış kuru açıklandı. Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün alış için 12.3480 olarak belirlendi. Rakamlar, düzenli olarak her gün açıklanacak. Bu sayede Türk lirasında kalan vatandaşların kaybının önüne geçilmiş olacak.

YENİ SİSTEMİN AYRINTILARI PAYLAŞILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'dövize endeksli Türk Lirası mevduat' düzenlemesinin ayrıntılarını da açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 'kur korumalı TL vadeli mevduat' ürününün ayrıntıları şu şekilde:

  • Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.
  • Kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak.
  • Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.
  • Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup minimum faiz oranı MB politika faiz oranı olarak uygulanacak.
  • Sisteme isteyen her banka katılabilecek.
  • Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacak.
  • Hesabın açıldığı tarihteki MB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki MB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecek.
  • Söz konusu ürünün katılım bankacılığında da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam

Merkez Bankası, Türk Lirası, Döviz, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam - Son Dakika Ekonomi


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