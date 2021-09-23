Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle beraber altın ve dolar hızlı yükseldi

Merkez Bankası, uzun bir süredir yüzde 19'da sabit bıraktığı politika faizinde bu sefer ters köşe yaptı. 100 baz pualık indirime giden Merkez, faizi yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürdü. Merkez'in indirim kararı sonrası dolar ve altında hızlı bir yükseliş yaşandı.

DOLAR REKOR KIRDI

Karar öncesi 8,65'te bulunan dolar kararla birlikte 8,80'e fırladı. Dolar böylece tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kur şu sıralar ise 8,74'ten işlem görüyor.

ALTIN 500'E YÜKSELDİ

Altının gram fiyatı ise kararla birlikte 493 liradan 500 liraya çıktı. Gram altın şu sıralar 498 lira seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ PİYASALARI ŞAŞIRTTI

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etmişti. Merkez Bankası'nın kendi düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne de benzer sonuçlar yansıdı. Bloomberg HT anketine göre ise sadece Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) 0,5 puanlık sembolik bir faiz indirimi bekliyordu. IFF, yıl sonuna kadar 150 baz puan indirim olacağı öngörüsünde bulunuyor.

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