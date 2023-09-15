Son Dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti - Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Son Güncelleme: 15.09.2023 10:22

Son dakika: Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22'ye, dolar tahmini ise 30,14'e yükseldi.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22'ye, dolar tahmini ise 30,14 TL'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 42,01'den yüzde 44,94'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL'ye, 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 34,58 TL'den 37,26 TL'ye yükseldi.

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,19 iken, bu anket döneminde yüzde 30,00 oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti - Son Dakika
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