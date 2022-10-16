Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın komite seçimlerinin galibi 'Güçbirliği' adı altında seçimlere giren Mavi liste oldu.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) 2022-2026 dönemi organ seçimleri MUTSO hizmet binasında gerçekleştirildi. 17 komite temsilcilerinin belirlendiği seçime 'Güçbirlği' adı altında giren ve önceki dönem başkanı Bülent Karakuş'un Mavi listesi kazandı.
Beyaz listede seçime giren mevcut başkan Mustafa Ercan kendi komitesinden 10 oy farkla çıkamadı. Mavi listede seçime giren Bülent Karakuş 17 komitenin tamamını alarak seçimlerin galibi oldu. - MUĞLA
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika | MUTSO seçimlerini Mavi liste kazandı - Son Dakika