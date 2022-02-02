Son dakika... New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 270 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,78 artışla 35.405,24 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,69 artarak 4.546,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,75 kazançla 14.346 puana çıktı.

Güne yatay seyirle başlayan endeksler, bankacılık ve teknoloji hisselerinin öncülüğünde kapanışa doğru yükseliş gösterdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) şahinleşen para politikası tutumu sonrası Fed yetkililerinin konuya ilişkin sözle yönlendirmeleri devam ederken St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bankanın mart ayındaki toplantısında ve sonrasında faiz artışından yana olduğunu ancak 50 baz puanlık bir artışın şu anda yardımcı olacağını düşünmediğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, ocakta bir önceki aya göre 1,2 puan azalışla 57,6'ya gerileyerek düşüşünü sürdürdü. Eylül 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen endeks, imalat sanayi büyümesinde bu dönemde yavaşlama yaşandığına işaret etti.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı da geçen yıl aralıkta 10 milyon 925 bine yükselerek piyasa beklentilerinin aksine artış kaydetti. Açık iş sayısına ilişkin son veriler, iş verenlerin açık pozisyonları doldurmakta hala güçlük çektiğini gösterdi.