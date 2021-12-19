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Son Dakika: "OHAL ilan edilebilir" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt - Son Dakika

Son Dakika: "OHAL ilan edilebilir" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt

19.12.2021 22:20

Son dakika: AK Parti iktidarı döneminde hazırlanan reform yasalarının mimarlarından ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi. Erdoğan, "Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in ekonomik OHAL çıkışına da yanıt verdi.

"SERBEST PİYASA EKONOMİSİ KURALLARINA UYACAĞIZ"

Söz konusu iddiaları yalanlayan Erdoğan, " Türkiye'nin ekonomide OHAL değerlendirmesi, akıl karışıklığının ötesinde büyük bir yanlıştır. Türk ekonomisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

Erdoğan, "Pazartesi gününden itibaren finans dünyasında sıkıntılar yaşanacakmış ya bunu ancak ihanet içindekiler söyler. Merak etmeyin böyle bir durum söz konusu değil biz dimdik ayaktayız." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, önceki günlerde sosyal medya hesabından "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulunmuştu. Prof. Dr. İzzet Özgenç, tartışma yaratan "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili özür diledi. Tartışılan sözleriyle ilgili iki günde üçüncü defa açıklama yapan Özgenç, çıkış yolu olarak piyasa ekonomisini işaret etti.

Son Dakika: OHAL ilan edilebilir iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt

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Son Dakika Ekonomi Son Dakika: 'OHAL ilan edilebilir' iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt - Son Dakika Ekonomi


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