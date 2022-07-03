Son dakika! Pandemideki ücretsiz izin süreleri için flaş karar - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Pandemideki ücretsiz izin süreleri için flaş karar

03.07.2022 10:52
Son dakika! Pandemideki ücretsiz izin süreleri için flaş karar

Gelen son dakika haberine göre Pandemi sürecinde ücretsiz izne çıkmak zorunda kalan milyonlarca işçiye yargıdan müjde niteliğinde bir karar geldi.

Pandemi sürecinde ücretsiz izne çıkmak zorunda kalan milyonlarca işçiye yargıdan müjde niteliğinde bir karar geldi. Bölge Adliye Mahkemesi, ücretsiz izinde geçen sürelerin kıdem tazminatı hesabına eklenmesi gerektiğine hükmetti.

Pandemi sebebiyle ücretsiz izne çıkarılan milyonlarca işçi, mecburiyetten dolayı çalışılmayan sürenin kıdem tazminatı hesabına eklenip eklenmeyeceği tartışmalarını yakından takip ediyor.

Ücretsiz izin konusunda 4857 sayılı İş Kanunu'nun 55'inci maddesinin 'j' bendinde yer alan "işverenler tarafından verilen diğer izinler" ifadesinin pandemi ücretsiz izni de kapsayacağı konuşuluyordu.

Bazı uzmanlar, ücretsiz iznin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde kıdem süresine dahil olmadığını ifade ederken; karşıt görüştekiler de pandemide geçen ücretsiz izin sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli kıdemin hesabında dikkate alınacağını dile getiriyordu. Konuyla alakalı Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

Oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi: "Yargıtay 9. ve 22. Hukuk dairelerinin yerleşik kararlarına göre işçinin ücretsiz izinde bulunduğu sürelerde iş akdi askıdadır. İşçinin 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan sürelerde dahil edilir. Başka bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma süreleri mutlak olarak aranmaz. Bu kararlar da dikkate alındığında 7244 sayılı kanun ile 4857 sayılı kanuna eklenen geçici 10.madde çerçevesinde tek taraflı izin uygulaması sonucunda kullandırılan ücretsiz izin süreleri 6 aylık kıdem süresi hesabında dikkate alınması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle İş Mahkemesi'nce yargılamaya devam edilerek davanın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken dava şartı yokluğundan davanın reddine dair karar verilmesi hatalıdır." - BURSA

YORUMLAR
500
Son dakika haber... CHP Covid-19 Danışma Kurulu: 'Pandemi Halen Öldürücü, Sağlık Bakanlığı'nı Pandemiyi Bilime Uygun Biçimde İzlemeye Davet Ediyoruz' Son dakika haber... CHP Covid-19 Danışma Kurulu: 'Pandemi Halen Öldürücü, Sağlık Bakanlığı'nı Pandemiyi Bilime Uygun Biçimde İzlemeye Davet Ediyoruz' Son dakika: Köyceğiz'de orman yangını kısa sürede söndürüldü Son dakika: Köyceğiz'de orman yangını kısa sürede söndürüldü
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Pandemideki ücretsiz izin süreleri için flaş karar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 11:00:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Pandemideki ücretsiz izin süreleri için flaş karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement