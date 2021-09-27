Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi

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Dolar, Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesinin ardından rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçen haftanın son işlem saatlerinde tarihi zirvesini 8,89'un üzerine taşıyan dolar/TL,yeni haftaya da rekor tazeleyerek başladı. Sabahın erken saatlerinde geçen haftanın kapanışının altında, 8,87'ler civarında dengelenen dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu yükselişle birlikte dolar/TL, cuma günü gördüğü tarihi zirvesini 8,8933'e kadar yükseltti.

KURLARDA SON DURUM?

Dolar, saat 11.20 itibarıyla 8,85'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,36'dan, sterlin ise 12,13'ten alıcı buluyor.

GRAM ALTIN 500 LİRAYI AŞTI

Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 503 lirayı gördü. Şu sıralar, gram altın 500 liradan, çeyrek altın 819 liradan, cumhuriyet altını ise 3 bin 335 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı 1.752 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI BAŞKANLARINDA

Küresel piyasalar, artan tedarik sıkıntıları ve Çin'in ekonomik regülasyonlarına ilişkin belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, ABD ve Avrupa başta olmak üzere merkez bankası başkanlarının açıklamaları hafta boyunca piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

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