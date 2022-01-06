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Son dakika! THY, Kazakistan seferlerini durdurdu - Son Dakika

Son dakika! THY, Kazakistan seferlerini durdurdu

06.01.2022 21:14

Türk Hava Yolları, iç karışıklığın devam ettiği Kazakistan'a yaptığı tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.

Kazakistan, doğal gaz fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar devam ediyor. Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının yürürlükte olduğu ülkede, güvenlik güçlerinin şiddet olaylarını bastırmaya yönelik başlattığı operasyonlar sürüyor.

ÜLKEDE TANSİYON DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yasal düzenin yeniden sağlanması, suçluların ve yağmacıların gözaltına alınması, işgal edilen binaların boşaltılması ve stratejik binaların güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ALMATI'DA ŞİDDET OLAYLARI DEVAM EDİYOR

Nur Sultan, Şımkent, Akmola, Kızılorda, Pavlodar, Batı Kazakistan ve Türkistan bölgelerinde durumun istikrarlı olduğu ifade edilen açıklamada, silahlı şahıslar tarafından bir dizi devlet binasını, finansal kurumların, televizyon kanallarının, ticari binaların ele geçirildiği ve kısmen yağmalandığı Almatı'da şiddet olaylarının devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, Aktöbe, Atırau, Batı Kazakistan, Mangistau bölgelerinde birkaç karayolu ve 1 demiryolunun trafiğe kapatıldığı dile getirildi.

THY UÇUŞLARI DURDURDU

Protesto gösterilerinin şiddete dönüştüğü ülkede çok sayıda yabancı ülke vatandaşı mahsur kalmıştı. Havalimanlarında yaşanan saldırılar sebebiyle havayolu şirketleri sağlıklı uçuş yapamamasından dolayı Türk Hava Yolları, tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar durdurdu.

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Türk Hava Yolları, Togo Cumhuriyeti, Kazakistan, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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