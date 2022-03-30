Son dakika: Ticaret Bakanlığı: "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihraç edildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" - Son Dakika
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Son dakika: Ticaret Bakanlığı: "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihraç edildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır"

30.03.2022 17:21
Son dakika: Ticaret Bakanlığı: "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihraç edildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır"

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı, Katar'a 2 buçuk milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, Katar'a 2 buçuk milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, medyada Katar'a 2 buçuk milyon canlı küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığı yönünde haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2021 yılı Kasım- Aralık döneminde, Katar'a gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 22 bin 600 olduğu bilgisi verilerek, "2022 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde ise Katar'a 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı Mart ayında Katar'a 9 bin 850 küçükbaş hayvan ihracatı yapılmıştır. Bakanlığımız verilerine göre, 2020 yılında toplam 155 bin 736 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar'a 2020 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı miktar bazında 72 bin 5'tir. 2021 yılında ise toplam 264 bin 216 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir. Katar'a 2021 yılında gerçekleştirilen küçükbaş hayvan ihracatı ise miktar bazında 96 bin 797'dir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 18 Mart itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından canlı büyük ve küçükbaş hayvan ihracatına ilişkin sertifikasyon işlemlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihracatı yapıldığına ilişkin medyada yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup, konu hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Bakanlığımız tarafından yapılan bildirimlere itibar edilmesi noktasında hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

Ticaret Bakanlığı olarak herkesi kamuoyunda spekülasyonlara neden olacak somut bilgiye dayalı olmayan beyanlardan kaçınmaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz." - ANKARA

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Ticaret Bakanlığı, Aralık, Kasım, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Ticaret Bakanlığı: 'Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihraç edildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Ticaret Bakanlığı: "Katar'a 2,5 milyon küçükbaş canlı hayvan ihraç edildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" - Son Dakika
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