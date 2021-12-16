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Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır - Son Dakika

Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır

16.12.2021 15:31
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır

Son dakika! Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı sona erdi. Merakla beklenen son toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Irgat, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" açıklamalarında bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısı da kısa süre önce bitti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, işveren ve işçi temsilcileri kamera karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen asgari ücret miktarının 2022 yılında 4 bin 253 TL'ye yükseldiğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, "Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır" ifadesini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU, HAYIRLI OLSUN"

Toplantının ardından bir açıklama da TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'tan geldi. Koç ise, "2022 asgari ücret belli oldu, hayırlı olsun" dedi.

İŞÇİ NE İSTEMİŞTİ?

Üçüncü toplantının ardından ilk kez rakam telaffuz eden işçi temsilcisi Türk-İş, asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisinin 4 bin TL olduğunu duyurdu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin TÜİK'e göre belirlenemeyeceğini belirterek, "Onların hesap başka benimki başka. İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liraya geliyor. Bunun altında rakam teklif etmek uygun değildir" diye konuştu.

İŞVEREN NE ÖNERDİ?

İşçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten işveren temsilcisi TİSK ise, 3 bin 500 liralık bir rakam öne sürmüştü. TİSK bu rakamın üstüne çıkmak için devletten teşvik ve vergi indirimi desteği bekliyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne 'Ne yapılabilir' diye çalışıyoruz. 3 bin 500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2021 ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYDU

Uzun süredir devam eden asgari ücret tartışmaları, bugün itibariyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonların merakla beklediği asgari ücretin miktarının 2022 yılında 4 bin 253 TL olarak uygulanacağını belirtti.

Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır

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Son Dakika Ekonomi Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır - Son Dakika Ekonomi


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