Son dakika! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.165 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.173,00 puanı görmesinin ardından, önceki uzlaşma fiyatının yüzde 1 üzerinde 2.165,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratında endekse bağlı devre kesicinin çalışmasıyla, normal seansı önceki kapanışın yüzde 5,3 altında 2.132,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise hafif yükselerek 2.144,00 puana çıkarken, uzlaşma fiyatı 2.147,00 puan oldu.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin pay piyasalarını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu", Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.080 ve 1.990 puanın destek, 2.190 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.