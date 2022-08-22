Kapora dolandırıcılığı tehlikesi büyüyor - Son Dakika
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Kapora dolandırıcılığı tehlikesi büyüyor

22.08.2022 10:32
Kapora dolandırıcılığı tehlikesi büyüyor

Son dönemde sıklıkla gündeme gelen dolandırıcılık yöntemlerinden "kapora dolandırıcılığı" vatandaşları mağdur ediyor.

Son dönemde sıklıkla gündeme gelen dolandırıcılık yöntemlerinden "kapora dolandırıcılığı" vatandaşları mağdur ediyor. Kapora dolandırıcılığının arttığını söyleyen TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Araç iki gün ilanda kalırsa, aracın gerçek değeri kadar kapora toplayıp kaçıyorlar. Bu sebeple vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Dolandırıcılar bu kez araç sahibi olmak isteyen vatandaşları gözüne kestirdi. Araç fiyatlarının artmasıyla birlikte dolandırıcıların yeni hedefi internet sitelerinde bulunan araçlar oldu. Online alışveriş sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekliyor. Söz konusu ilanlarda da çoğunlukla başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgiler kullanılıyor. İlana kanan alıcı ise numarayı arayarak, araçla ilgili bilgi alıyor. Bu sırada dolandırıcı, başka alıcıların da araçla ilgilendiğini söyleyerek, bir miktar kapora karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini söylüyor. Kaporayı alan dolandırıcı ortadan kaybolurken, kandırıldığını anlayan vatandaş ise soluğu savcılıkta alıyor.

"Bu yöntemle 50 bin TL kapora almışlar"

Kapora dolandırıcılığı yönteminin ciddi şekilde arttığını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Dolandırıcılar kapora olarak hatırı sayılır paralar istiyor. Örnek verecek olursak piyasa değeri ve piyasada satış hızı yüksek olan internet üzerindeki herhangi bir aracı, kendi ilan sayfalarında yüzde 20 aşağıya göstererek ilana koyuyorlar. İnsanlar dolandırıcılara telefon ettiğinde, dolandırıcı 'Ev aldım, arazi alıyorum, kendi aradığım aracı buldum, onun için ucuza satıyorum' gibi ifadeler kullanarak vatandaşlardan kapora topluyor. mübalağa etmiyorum, bir günde 30-40 kişiden kapora alıyorlar. Bir arkadaşımın aracından bu yöntemle 50 bin TL kapora almışlar. Bu adamlar 3 gün sonra piyasadan kayboluyorlar telefonları kapalı, oysaki öyle bir araba zaten yok. Ucuz araba alacağız diye insanlar kesinlikle kapora göndermesinler" dedi.

"Araç gerçek değeri kadar kaparo toplayıp kaçıyorlar"

Yakın bir arkadaşının başından geçen dolandırıcılık olayını anlatan Batı, " Düzce'de otomotiv sektöründe olan Murat ismindeki bir arkadaşımın kendi intranet sayfasında satışta olan bir aracını, dolandırıcı yine aynı ilandaki fotoğrafları kullanarak, başka bir sayfa aracı yüzde 20 aşağıya koyuyor. Vatandaşın bir tanesinden 'Acele ve ivedi satacağım' diye 50 bin TL kapora alıyor ve ertesi gün kayboluyor. Bu 1 kişiden aldığı para düşünün akşama kadar kaç kişiyi aradı ve kaç kişiden kapora aldı. Araç iki gün ilanda kalırsa, aracın gerçek değeri kadar kapora toplayıp kaçıyorlar. Bu sebeple vatandaşların çok dikkat etmesi gerekiyor. İnsanlar araçları görmeden bütün kontrolleri yapmadan, satıcılarla parasal ilişkilere girmesin. Halkımızın bir kısmında bir malı ucuz değerinin altında alabilmek gibi bir yanılgı var. Her malın değerini sahibi aşağı yukarı bilir. Dolandırıcılar kendilerini asker, sağlık görevlisi, yargı mensubu olarak tanıtıp 'Ben villa veya daire buldum, ucuza alıyorum. Ondan edeceğim kar, arabadan edeceğim zararı karşılıyor. Bu nedenle ucuza veriyorum' gibi cümleler kullanıyorlar. Vatandaşlarımız asla bunlara inanmasın, tedbirli ve kontrollü para ilişkisine girsinler" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tragger, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapora dolandırıcılığı tehlikesi büyüyor - Son Dakika

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