Son tarih belli oldu! Kartlardaki paralar silinecek - Son Dakika
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Ekonomi

Son tarih belli oldu! Kartlardaki paralar silinecek

Son tarih belli oldu! Kartlardaki paralar silinecek

Sadakat kartı sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir uyarı yapan Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, kartlarda biriken puan ve lira kullanımı için yıl sonuna kadar geçerli olan son tarihe dikkat çekti.

13.12.2024 15:39
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Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, sadakat kartlarındaki puan ve liraların kullanımı için belirlenen son tarihin hızla yaklaştığına dikkat çekti. Tüketicilerin bu tarihe kadar biriken bakiyelerini harcamaları gerektiğini vurgulayan Deniz, kullanımı yapılmayan puan ve liraların belirtilen tarihte silineceği uyarısında bulundu.

SON GÜN 31 ARALIK

Sadakat kart kullanıcılarının biriktirdikleri puanların ve liraların son kullanım tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Son tarih belli oldu! Kartlardaki paralar silinecek

"TÜKETİCİYİ ZORLAYAN VE HAKSIZ BİR DURUM"

Deniz, tüketicilere de firmalardan almış oldukları sadakat kartlarda biriken puanları kullanılması gerektiğine dair yaptığı uyarıda, "Kredi kartlarında biriken puanların da harcanması gerektiği uyarısında bulunuyoruz. Çünkü yıl başıyla sınırlı olarak bu uygulama devam ediyor. Biz bu uygulamanın yanlış olduğu görüşündeyiz. Sadakat kartlarda biriken puanların belirli bir tarihe kadar kullanılması zorunluluğu, tüketiciyi zorlayan ve haksız bir durum. Firmaların çoğu yine 31 Aralık itibarıyla kartlarda biriken puanlar kullanılmadıysa silmeyi tercih ediyorlar. Bu anlamda tüketicilerin bu aralar yapacakları alışverişlerde kredi kartı veya firmalardan aldıkları sadakat kartlarındaki puanlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Son tarih belli oldu! Kartlardaki paralar silinecek

SADAKAT KART NEDİR?

Bir işletmenin, marka ya da hizmetin müşteri sadakatini artırmak amacıyla sağladığı kullanıcıların belirli alışverişlerde ya da etkinliklerde puan biriktirmesini sağlayan karta sadakat kart denir.

Mehmet Bülent, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son tarih belli oldu! Kartlardaki paralar silinecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Mert Soylu:
    Birikmiş puan size ne ki siliyosunuz 0 0 Yanıtla
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