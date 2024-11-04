Sorgun Belediyesi Kendi Atölyelerinde Üretime Devam Ediyor

Ekonomi

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediyenin üretim ve verimli hizmet vizyonuyla kendi atölyelerinde, belediyecilik hizmetlerinde ihtiyaç duyulan pek çok malzemeyi öz kaynaklarla üretmeye devam ettiğini açıkladı.

Belediyenin "fabrika gibi" çalışan atölyeleri sayesinde hız, nitelik ve tasarruf sağlandığını belirten Başkan Ekinci, "Üretim ve verimli hizmet vizyonuyla hareket eden atölyelerimiz sayesinde, belediyecilik hizmetlerinde ihtiyaç duyduğumuz birçok malzemeyi kendi bünyemizde üreterek önemli bir tasarruf sağlıyoruz. Bu yaklaşımımızla halkımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ekinci, kendi öz kaynakların verimli kullanımıyla hem maliyetleri düşürmeyi hem de şehrin ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm üretmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi. - YOZGAT