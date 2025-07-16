Sosyal Medya Yorumları Misafir Memnuniyetini Artırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sosyal Medya Yorumları Misafir Memnuniyetini Artırıyor

16.07.2025 11:20
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Otel yöneticileri sosyal medya yorumlarını takip ederek misafir şikayetlerini pozitife çeviriyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, sosyal medyadan yapılan misafir yorumlarının önemli olduğunu belirterek, bunun için kurdukları birimin anlık takip yaparak şikayetleri pozitife çevirebildiklerini söyledi.

Saatçioğlu, AA muhabirine, turizmde tanıtım amaçlı kullanılan sosyal medyanın artık farklı bir boyuta ulaştığını ifade etti.

Otelciler olarak misafir memnuniyetini tamamen sosyal medyadan takip etmeye başladıklarını anlatan Saatçioğlu, "Çünkü misafirlerden o kadar çok yorum alıyoruz ki yorumların doğruluk payı yüzde 95. Onun için sosyal medyadan aldığımız misafir yorumları çok önem arz ediyor. Bununla ilgili oteller artık ayrı bir birim kurdu, sosyal medya birimlerimiz var. Ciddi eğitim alan, satır aralarını rahatlıkla okuyabilen, analiz yapabilen, yönetimi ona göre yönlendirecek ve hızlı şekilde çözüm için sahada bize yardımcı olacak insanlar görev alıyor." diye konuştu.

Saatçioğlu, sosyal medyadan gelen yorumları kategorileştirebildiklerini, Türklerin, Almanların, Rusların ne istediklerinin ayrımını rahatlıkla yapabildiklerini dile getirdi.

"Dünya sosyal medya yorumlarını ciddiye alıyor"

Dünyada sosyal medyadan gelen yorumların ciddiye alındığını ve bunların değerlendirildiğini vurgulayan Saatçioğlu, şöyle devam etti:

"Normalde otellerde dijital anketler var. Misafir otelden ayrıldıktan sonra sonuçları bize düştüğü için bu anketler çok fazla işimize yaramıyor ama misafirimiz, oteldeyken sosyal medyadan yorumlarını rahatlıkla yapabiliyor. O yorumları günlük hatta saatlik takip ederek, o misafire ulaşıp, isteklerini varsa eksikliklerimizi kapatmak için o şikayeti hemen pozitife çevirmeye çalışıyoruz."

Her tatilcinin otelde geçirdiği süreyi en iyi şekilde değerlendirmek istediğini belirten Saatçioğlu, tüm misafire istediği hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Saatçioğlu, yaş aralığındaki isteklerin her zaman farklı olabildiğine dikkati çekerek, "Genç misafirlerimiz eğlenceye, canlı müziğe daha fazla önem veriyor. Ailesiyle gelenler, özellikle küçük çocukları olanlar daha çok mini kulübün çok aktif olmasını tercih ediyor. ???????Mini kulüpte çocuklarını 8-10 saat boyunca bırakabilecekleri bir ortam arıyorlar. Her yaş grubunun misafir portföyünün beklentileri farklı, buna göre adapte olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saatçioğlu, Türkiye'nin turizmde çok başarılı olduğunu, misafirin taleplerinin giderilmesinin tatil tercihlerini de artı yönde etkilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Misafir, Ekonomi, Turizm, Medya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sosyal Medya Yorumları Misafir Memnuniyetini Artırıyor - Son Dakika

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