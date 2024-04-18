Hayat pahalılığı nedeniyle restoranlara yönelik boykot çağrısı başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Hayat pahalılığı nedeniyle restoranlara yönelik boykot çağrısı başlatıldı

Geniş Video İzle

Türkiye'de hayat pahalılığının artmasıyla birlikte dışarda yemek yemek zorlaştı. Fahiş fiyatlar nedeniyle vatandaşlar restoranlara gitmeme kararı aldı. Porsiyonların küçülmesi fiyatları düşürmedi. Vatandaşlar sosyal medyada başlattıkları #boykot hareketiyle tepkilerini gösterdi.

18.04.2024 11:44  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de son dönemde iyiden iyiye tırmanan hayat pahalılığı nedeniyle artık dışarda yemek yemek epey zorlaştı. Fahiş fiyatlar yüzünden ne kahvaltı ne de akşam yemeği yenebilir durumda değil.

SOSYAL MEDYADA "BOYKOT" HAREKETİ

Özellikle dar gelirli vatandaşlar duruma fazlasıyla tepki gösterirken, bu gidişat bir hareketi de beraberinde getirdi. Sosyal medya platformu X üzerinde yaşanan hareketlenme boykotu da beraberinde getirdi. Bu hareketle yurttaşlar 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı aldı.

PORSİYONLAR KÜÇÜLDÜ AMA...

Bir kişilik serpme kahvaltının bin lirayı bulması, bir fincan kahve içmenin bile maliyetinin 150 liraya ulaşması öfkeyi ve tepkiyi beraberinde getirdi. Ayrıca porsiyon oranlarının küçülmesi, fiyatların artmasını da engellemedi. Artık porsiyonlar ne kadar küçükse fiyatlar da o kadar artıyor.

YORUM YAĞDI

Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada başlattığı #boykot hareketiyle göstermeye başlarken, çok sayıda kullanıcının X platformunu yorum yağmuruna tuttuğu görüldü.

Sosyal medyada boykot çağrısı: Cumartesi-pazar kafe ve restoranlara gitmeyin
Sosyal medyada boykot çağrısı: Cumartesi-pazar kafe ve restoranlara gitmeyin
Hayat pahalılığı nedeniyle restoranlara yönelik boykot çağrısı başlatıldı

Sosyal Medya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayat pahalılığı nedeniyle restoranlara yönelik boykot çağrısı başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • ferhat eser: bunlara inat organizasyon yapın gün gibi her gün bir evde toplanın evde yiyin için sosyalleşin bu fırsatçılarda iflas edip kepenk indirsin halkın gücüne kimse dayanamaz 371 20 Yanıtla ferhat eser: ferdi kardeş insanlar birbirinden uzaklaştı eskiden sohbet vardı muhabbet vardı şimdi geçim sıkıntısı ellerde telefon insan gercek mutluluğu unuttu belki özümüze döneriz böylelikle herkes birbirine sarılsın mutlu olsun kardeşim asıl amaç bu.. 144 8 Ferdi durmuş: Tamam 48 13
  • null: restoranı mi boykot etmelisiniz devleti mi önce onu sorgulayın 140 118 Yanıtla Emir Kozcu: Devleti değil kardeşim hükümeti. 136 27 Oğuz Özen: Her ikisinide 7 6
  • Fırat Yanku: Yemek sektörü zor ayakta duruyordu zaten 22 180 Yanıtla Emir Kozcu: Vatandaş hariç her sektör ayakta zor duruyor masaallah:))) 111 6 yaşar koldemir: daha beter olsunlar.. 55 1 Yihye Gültekin: Yemektir firat 12 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
  • İSKİ'den vatandaşları uyardı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi adıyla dolandırıcılık!
    18:17 İSKİ'den vatandaşları uyardı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi adıyla dolandırıcılık!

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekti. Vatandaşlar, bedava su arıtma cihazı vaadiyle aranarak dolandırılmaya çalışılıyor.

  • Yabancılar Türkiye'deki Hisse Senetlerine Yatırım Yapmaya Devam Ediyor
    17:54 Yabancılar Türkiye'deki Hisse Senetlerine Yatırım Yapmaya Devam Ediyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancıların net hisse senedi alımı 22 Mart haftasından bu yana 1 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Yabancı yatırımcıların bu alımları, aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret ediyor.

  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ-B Tedarik Edileceğini Açıkladı
    17:49 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ-B Tedarik Edileceğini Açıkladı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 40 adet HÜRKUŞ-B uçağı tedarik edeceklerini duyurdu. Savunma sanayiinin gelişimi ve milli kabiliyetlerin artırılmasıyla Türkiye'nin güç unsurlarından biri haline geldiğini belirten Görgün, ayrıca diğer projeler ve hedefler hakkında bilgi verdi.

  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Yakutistan ile ilişkilerin geliştiğini söyledi
    17:33 Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Yakutistan ile ilişkilerin geliştiğini söyledi

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Tokayev, Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul ederek, karşılıklı ticaret hacmindeki artışın bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yakutistan Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen görüşmede tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.

  • İBB, 4.2 Milyar TL'lik İç Borçlanma Talebini Onayladı
    17:18 İBB, 4.2 Milyar TL'lik İç Borçlanma Talebini Onayladı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planında bulunan projeler için 4.2 milyar TL'lik iç borçlanma talebini meclisten onay aldı.

  • Toshiba, 5000 Çalışanıyla Yollarını Ayırıyor
    17:09 Toshiba, 5000 Çalışanıyla Yollarını Ayırıyor

    Toshiba, Japonya departmanındaki 5000 çalışanıyla yollarını resmi olarak ayıracak. Bu toplu işten çıkarma kararıyla maliyetleri düşürmeyi hedefleyen firma, gelecekteki dijital projelere kaynak aktaracak. Toshiba'nın finansal durumunu düzeltmek için aldığı bu radikal kararlar, kullanıcıların yararına olmayı umut ediyor.

  • Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kırmızı orman karıncaları biyolojik mücadele için nakledildi
    17:04 Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kırmızı orman karıncaları biyolojik mücadele için nakledildi

    Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kırmızı orman karıncaları, orman zararlılarına karşı biyolojik mücadele amacıyla Narlısaray Orman İşletme Şefliğine taşındı. Karıncalar, özel sandıklara konularak yeni yuvalarına yerleştirildi ve beslenmeleri için toz şeker döküldü. Nakil operasyonuna Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı ve Narlısaray İşletme Şefi de katıldı.

  • Kuşadası Belediyesi Adabahçe'de Yaz Hazırlıklarına Devam Ediyor
    17:00 Kuşadası Belediyesi Adabahçe'de Yaz Hazırlıklarına Devam Ediyor

    Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de yaz hazırlıkları sürüyor.


18:16 Tokat’ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
16:54 Afyonkarahisar Belediyesi’nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu Afyonkarahisar Belediyesi'nde makam odasını çeken gizli kamera düzeneği bulundu
16:54 ABD’den İran’a yeni yaptırımlar ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
16:21 CHP’li başkanın kızı Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcısı oldu CHP'li başkanın kızı Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı oldu
15:17 TOGG CEO’su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X’i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız TOGG CEO'su Karakaş: Yeni SUV modeli T8X'i seneye bu vakitler görücüye çıkaracağız
18:21 Kanarya yarı final peşinde İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçının muhtemel 11’leri Kanarya yarı final peşinde! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçının muhtemel 11'leri
17:37 Servet değerinde tazminat kazandı Arabistan’da paraya para demeyen Ronaldo’dan eski takımına ağır darbe Servet değerinde tazminat kazandı! Arabistan'da paraya para demeyen Ronaldo'dan eski takımına ağır darbe
16:35 Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı Otobüsteki yabancı uyruklu kadına yönelik ayrımcı ifadeler kullandı
15:36 Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak Özgür Özel, merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi hakkında konuştu: Nezaket ziyareti değil, önemli gündemlerim olacak
14:54 Belediye binasına asılan 2 milyar TL’lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu Belediye binasına asılan 2 milyar TL'lik borç sonrası Şeyma Döğücü sessizliğini bozdu
14:39 Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi İran uyrukluymuş Taksiciyi öldürüp yola atan zanlı, adliyeye sevk edildi! İran uyrukluymuş
14:24 Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 18:33:06. #1.12#
SON DAKİKA: Hayat pahalılığı nedeniyle restoranlara yönelik boykot çağrısı başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement