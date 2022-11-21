Ünlü market zincirinin son kullanma tarihi 1 ay önce sona ermiş ürünleri indirimli diyerek satışa sunması tepki çekti

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Sosyal medyada bir zincir markette satılan helvanın fotoğrafı gündem oldu. Paylaşımda helvanın tarihinin 1 ay geçtiği görüldü.

BAKANLIĞI ETİKETLEDİLER

Fotoğrafa bakanlığı da etiketleyen "denetle!" sayfasının paylaşıma "1 ay kadar geçmiş ürünler indirimli olarak satışa sunuluyor" notunu düşmesi dikkat çekti. Kısa sürede birçok kişiye ulaşan o paylaşıma yorum yağdı.

İşte gelen yorumlardan bazıları: