Sosyal medyada bir zincir markette satılan helvanın fotoğrafı gündem oldu. Paylaşımda helvanın tarihinin 1 ay geçtiği görüldü.
Fotoğrafa bakanlığı da etiketleyen "denetle!" sayfasının paylaşıma "1 ay kadar geçmiş ürünler indirimli olarak satışa sunuluyor" notunu düşmesi dikkat çekti. Kısa sürede birçok kişiye ulaşan o paylaşıma yorum yağdı.
İşte gelen yorumlardan bazıları:
Son Dakika › Ekonomi › Ünlü market zincirinin son kullanma tarihi 1 ay önce sona ermiş ürünleri indirimli diyerek satışa sunması tepki çekti - Son Dakika