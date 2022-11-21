Ünlü market zincirinin son kullanma tarihi 1 ay önce sona ermiş ürünleri indirimli diyerek satışa sunması tepki çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü market zincirinin son kullanma tarihi 1 ay önce sona ermiş ürünleri indirimli diyerek satışa sunması tepki çekti

21.11.2022 21:05

Ünlü bir zincir marketin son kullanma tarihi yaklaşık 1 ay önce sona eren ürünleri indirimli fiyattan sattığı ortaya çıktı. Sosyal medyada kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyada bir zincir markette satılan helvanın fotoğrafı gündem oldu. Paylaşımda helvanın tarihinin 1 ay geçtiği görüldü.

BAKANLIĞI ETİKETLEDİLER

Fotoğrafa bakanlığı da etiketleyen "denetle!" sayfasının paylaşıma "1 ay kadar geçmiş ürünler indirimli olarak satışa sunuluyor" notunu düşmesi dikkat çekti. Kısa sürede birçok kişiye ulaşan o paylaşıma yorum yağdı.

Ünlü market zincirinde skandal! Tarihi geçmiş ürünleri indirimli diye satışa sundular

İşte gelen yorumlardan bazıları:

Ünlü market zincirinde skandal! Tarihi geçmiş ürünleri indirimli diye satışa sundular
YORUMLAR
500

A101, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü market zincirinin son kullanma tarihi 1 ay önce sona ermiş ürünleri indirimli diyerek satışa sunması tepki çekti - Son Dakika


Son Dakika
21:08 Hollanda, Senegal'i son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti
20:54 Ünlü market zincirinin son kullanma tarihi 1 ay önce sona ermiş ürünleri indirimli diyerek satışa sunması tepki çekti
20:30 CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisine "şerefsiz" diyen Bakan Soylu'ya 200 bin liralık tazminat davası açtı
20:26 Katar'ın alkol yasağı getirdiği Dünya Kupası'nda oyunculara verilen ödüller tartışma yarattı
19:45 Merkez Bankası'nın yüzde 68'lik yıl sonu enflasyon rakamı sonrası memur ve emeklinin alacağı en düşük maaşlar belli oldu
19:25 İsviçre'nin eski milli oyuncusu Karim Gazzetta 7. kattan atlayarak intihar etti
19:17 Roket saldırısında yaralanan vatandaş, AK Partili vekile böyle seslendi: Devamlı cumhurbaşkanımızı paylaşıyorum bunun için mi beni hedef alıyorlar?
19:15 Diyarbakır'da Pençe-Kılıç harekatını protesto için sokağa çıktılar! Aralarında HDP'lilerin de olduğu 47 isim gözaltına alındı
18:56 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten Kosova ile devam eden gergin atmosfere dair dikkat çeken sözler: Önümüzde zor günler ve uykusuz geceler var
15:43 Sivas'ta ekmeği 2 liradan satarak şaşkınlık yaratan fırıncı konuştu: Benim günahım çok, dua almak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2022 21:30:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü market zincirinin son kullanma tarihi 1 ay önce sona ermiş ürünleri indirimli diyerek satışa sunması tepki çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement