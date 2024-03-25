Sosyal Medyanın Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri Semineri Düzenlendi

Ekonomi

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından düzenlenen " Dünya'da ve Türkiye'de Sosyal Medyanın Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkileri" başlıklı seminer, İİBF Prof. Dr. İhsan Erkul Konferans Salonunda gerçekleştirildi. İİBF öğretim elemanı Arş. Gör. Deniz Sevinç'in konuşmacı olarak yer aldığı seminere İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım gösterdi.

"Sosyal medya manipülasyonlarından korunmalıyız"

Arş. Gör. Deniz Sevinç son yıllarda sosyal medyaya erişimin artmasının finansal piyasalar üzerinde de belirli etkiler oluşturduğuna değinerek şunları söyledi:

"Covid-19 döneminde insanlar sosyal medyada daha fazla vakit geçirmeye başladı. Bu dönemde yayılan bilgiler anında tüketildi. Bir gelir kapısı oluşturmayı amaçlayanların bazıları bir dizi manipülasyon olaylarına tanıklık ettiler. Hala daha piyasalar üzerinde etkisi büyük olan sosyal medyanın bu kötü tarafından nasıl kaçınabileceğimizi öğrenmeliyiz. Finansal okuryazarlık ile birlikte ne gibi tedbirler almamız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmalıyız."

Seminer soru- cevap kısmının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR