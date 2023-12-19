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Soyada prim desteği arttırılmalı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soyanın yıllardır prim desteğinin kilogram başına 60 kuruş olduğunu, prim desteği arttırılırsa soyada dışa bağımlılığın azalacağını söyledi. Ülke için önemli bir ürün olan soyada yüzde 90 dışa bağımlı olunduğunu vurgulayan Doğan, çiftçilerin soyadan para kazanamadığını belirtti.

Soyada prim desteği arttırılmalı
19.12.2023 - 10:22,
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Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soyanın yıllardır prim desteğinin kilogram başına 60 kuruş olduğunu, prim desteği arttırılırsa soyada dışa bağımlılığın azalacağını söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soyanın dünyayı besleyen en önemli bitkisel ürünlerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Yağı çıkartıldıktan sonra unu veya küspesi çok besleyici olup protein açısından oldukça zengindir. Bu özelliğinden dolayı gıda sanayisinde oldukça fazla kullanılmaktadır. Ayrıca soyanın hasadı yapılırken biçerdöver arkasından çıkan saplar balyaj yapılarak hayvan yemi olarak değerlendiriliyor. Ekildiği zamandan hasadına kadar don olmayan bölgelerde yetişen soya, az su istemesine ve bitki boyu kısa olduğu için çabuk yetişmesine rağmen ülkemizde üretimi çok düşük kalmaktadır" dedi.

"Soyanın yıllardır prim desteği kilogram başına 60 kuruş"

Ülke için önemli bir ürün olan soyada yüzde 90 dışa bağımlı olunduğunu vurgulayan Doğan, "Verilen prim az olduğu için çiftçiler soyadan para kazanamıyor. Yetiştirilmesi kolay olsa da genelde buğdaydan sonra ikinci ürün olarak ekiliyor veya hiç üretimi tercih edilmiyor. Soyanın yıllardır prim desteği kilogram başına 60 kuruş. Buğdayın on kuruşluk desteği bir liraya, ayçiçeğinin elli kuruşluk desteği bir liraya, pamuğun 80 kuruşluk desteği 1 lira 60 kuruşa çıktı ama soyanın prim desteğinde artış olmadı. Çiftçilerimiz bu yıl ayçiçeğinden, mısırdan, pamuktan, narenciyeden umduğunu bulamadı. Protein açısından çok zengin olan soyada ise üretim az. Ülke ihtiyacının sadece yüzde 10'u üretilmekte. 2024 yılında soyanın prim desteği arttırılırsa hem yağ açığı aza indirilmiş olur, hem de soyada dışa bağımlılığımızı azaltmış oluruz" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA
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Mehmet Akın, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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