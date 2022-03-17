Soydan: "Fiyatlar yüksek olsa da bahçelere gübre uygulanması lazım" - Son Dakika
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Soydan: "Fiyatlar yüksek olsa da bahçelere gübre uygulanması lazım"

17.03.2022 17:30
Soydan: "Fiyatlar yüksek olsa da bahçelere gübre uygulanması lazım"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta azotlu gübreleme dönemine girildiğini hatırlatarak, üreticilere tavsiyelerde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta azotlu gübreleme dönemine girildiğini hatırlatarak, üreticilere tavsiyelerde bulundu.

Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak adına kullanılan gübre fiyatlarında yükseliş üreticileri tedirgin ederken, uzmanlar azotlu gübrelerin ilk uygulamasının bu günlerde yapılması gerektiğini belirtiyor. Üreticilerin son yıllarda özellikle fındık bahçelerinde ciddi çalışmalar yaptığını söyleyen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fiyatlarındaki yükselişe rağmen verim ve kaliteyi arttırmak adına gübre uygulanması gerektiğini belirtti.

"Bahçelerdeki kar örtüsünün kalkması ile azotlu gübre uygulaması yapılması lazım"

Son yıllarda üreticilerin bilinçli bir şekilde gübreleme, ilaçlama ve budama ile ilgili hem ziraat odalarından, hem de tarım müdürlüklerinden bilgiler alarak fındık bahçelerine önemli ölçüde sahip çıktıklarını söyleyen Soydan, "Son zamanlardaki gübre fiyatlarının artması ile birlikte özellikle sonbaharda üreticilerimiz gübre kullanımını çok ciddi şekilde azalttı. Ancak mart ayı itibariyle azotlu gübrelerin birinci defasının bu günlerde atılması lazım. Bölgemizde özellikle şuanda kar var, kar kalkıktan sonra azotlu gübrelerin uygulanmasında fayda var. Üreticilerimiz önemli ölçüde, bilinçli bir şekilde ziraat odalarından ve tarım müdürlüklerinden bilgiler alarak bu bakımları yaptı. Bahçelerimizde verim ve kalitenin düşmemesi için gübre kullanımını yapmamız gerekiyor" dedi.

"Üreticilerimiz yükselen gübre fiyatlarından dolayı da serzenişte bulunuyorlar" diyen Soydan, "Gübrede yüzde 30'luk düşüş oldu ancak son günlerde yeniden artış oldu. Buna rağmen biz üretimden vazgeçmek istemiyoruz ve bundan dolayı bu günlerden sonra gübre atarak fındığın doğum yapmasına ve verim ve kalitesinin artması için üreticilerimizin gübre kullanmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ORDU

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Arslan Soydan, Fındık, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Soydan: 'Fiyatlar yüksek olsa da bahçelere gübre uygulanması lazım' - Son Dakika


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