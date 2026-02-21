Sözleşmeli Tarımın Önemi Tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sözleşmeli Tarımın Önemi Tartışıldı

Sözleşmeli Tarımın Önemi Tartışıldı
21.02.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli'de Kaymakam Gündoğan başkanlığında sözleşmeli tarım toplantısı yapıldı.

Salihli Kaymakamı Ali Gündoğan başkanlığında gerçekleştirilen Sözleşmeli Tarım Toplantısında sözleşmeli tarım modelinin üretici ve sanayici açısından taşıdığı önem, planlı üretimin sağlanması, ürün kalitesinin artırılması ve pazarlama süreçlerinde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında, belirli aralıklarla düzenlenen Sözleşmeli Tarım Toplantısı gerçekleştirildi. Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde ilgili paydaşların katılımıyla yapılan toplantıda; sözleşmeli tarım modelinin üretici ve sanayici açısından taşıdığı önem, planlı üretimin sağlanması, ürün kalitesinin artırılması ve pazarlama süreçlerinde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, üreticiler ile sanayiciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin bölge ekonomisi ve tarımsal kalkınma açısından önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi. Tarım sektöründe istikrarın sağlanması ve üretici emeğinin korunması adına sözleşmeli üretim modelinin önemine dikkat çekildi. Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sözleşmeli Tarımın Önemi Tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!
Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem... Hadise, annesinin doğum gününü kutladı: Aşk bahçem, annem...
Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı Öğretmenin oruç tutan çocuğun velisine gönderdiği mesaj tartışma yarattı
Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış Galatasaray tarihi maça sahaya Darüşşafaka öğrencileriyle çıkmış

13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 14:18:25. #7.11#
SON DAKİKA: Sözleşmeli Tarımın Önemi Tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.