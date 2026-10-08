SPK, 155 milyar 223 milyon lira ve 4 milyar dolarlık ihraçlara onay verdi - Son Dakika
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SPK, 155 milyar 223 milyon lira ve 4 milyar dolarlık ihraçlara onay verdi

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SPK, 5 şirketin toplam 155 milyar 223 milyon lira ve bir şirketin 4 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. Kurul, ODINE işlemlerinde 21 kişi hakkında suç duyurusu kararı alırken bu kişilere 2 yıl işlem yasağı verdi; lisanslı 16 kişinin lisansı iptal edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 şirketin toplam 155 milyar 223 milyon lira ve bir şirketin 4 milyar dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Akbank TAŞ'nin 30 milyar liralık yapılandırılmış borçlanma aracı ile 100 milyar liralık tahvil ve finansman bonosu, İş Faktoring AŞ'nin 15 milyar 150 milyon liralık, Koç Stellantis Finansman AŞ'nin 5 milyar 73 milyon liralık ve QNB Bank AŞ'nin 5 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı.

Kurul ayrıca Akbank TAŞ'nin 4 milyar dolarlık yeşil/sürdürülebilir tahvil, finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına izin verdi.

Neo Menkul Değerler AŞ'nin yurt içinde işlem aracılığı faaliyet izni kapsamının genişletilmesi talebine de izin verildi.

Kurul, Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK, ODINE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 21 kişi hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Söz konusu kişilerden lisans sahibi olan 16 kişinin tüm lisanslarının işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilmesine karar verildi.

Kurul, One Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu'nun One Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu bünyesinde birleştirilmesine izin verdi.

Azimut Portföy Yönetimi AŞ'nin "Azimut Portföy" işletme adını kullanmasına ilişkin talebi olumlu karşılandı.

Galata Menkul Değerler AŞ'nin sermayesinin 70 milyon liradan 200 milyon liraya artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliğine izin verildi.

Kaynak: AA
Sermaye Piyasası KuruluEkonomiFinansSon Dakika

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