SPK 7 portföy şirketinin TEFAS işlemlerini kapatıp 130 fonu tasfiye ettirecek - Son Dakika
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SPK 7 portföy şirketinin TEFAS işlemlerini kapatıp 130 fonu tasfiye ettirecek

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SPK 7 portföy şirketinin TEFAS işlemlerini kapatıp 130 fonu tasfiye ettirecek
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SPK, kredili işlemlerde öz kaynak koruma oranını 2 Ekim 2026'ya kadar yüzde 20 olarak esnek uygulatacak. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy şirketlerinin TEFAS'taki tüm fonları işleme kapatıldı ve 130 fon tasfiye ettirilecek.

7 PORTFÖY ŞİRKETİNİN TEFAS İŞLEMLERİ KAPATILDI; 130 FON TASFİYE EDİLECEK

SPK fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin alınan tedbirler duyuruldu. SPK'nın web sitesine yer alan duyuruda, kredili işlemlerin devamı süresince asgari yüzde 35 olması gereken öz kaynak koruma oranının, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun olması ve müşteri taleplerinin de mümkün olduğunca gözetilmesi şartıyla yüzde 20 olarak uygulanabilmesine karar verildiği belirtildi. 7 portföy şirketinin Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına karar verildiği, söz konusu portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu yatırım fonlarının, tasfiye ettirilmesine karar verildiği açıklandı.

Duyuruda şöyle denildi:

"Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince öz kaynak koruma oranının asgari yüzde 35 olması hususundaki hükmün, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, ikinci bir duyuruya kadar, 2 Ekim 2026 tarihi seans sonuna kadar işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranı asgari yüzde 20 olacak şekilde esnek olarak uygulanabilmesine, Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., A1 Portföy Yönetimi A.Ş., Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. ve Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına ve aşağıda ünvanlarına yer verilen yatırım fonlarının kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA
Sermaye Piyasası KuruluEkonomiFinansSon Dakika

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