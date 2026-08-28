SPK'dan 7 Şirkete Borçlanma Onayı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 şirketin borçlanma aracı, 2 şirketin ise kira sertifikası ihracına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, 7 şirketin toplam 25 milyar 498 milyon lira, 650 milyon dolar ve 50 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihraç başvurularını uygun buldu.

Kurul ayrıca, 2 şirketin toplam 150 milyar liralık kira sertifikası ihracına onay verdi.

SPK, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin tahsisli sermaye artırımlarına ilişkin ihraç belgelerini onayladı.

Ral Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 100 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmeksizin 200 milyon lira artırılarak 300 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesi de kurul tarafından onaylandı.

Aksu Enerji ve Ticaret AŞ'nin sermaye artırımı ve ihraç edilecek payların tahsisli olarak satılmasına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebi ise olumsuz karşılandı.

Kurul, Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ'de yönetim kontrolünün el değiştirmesi nedeniyle ortaya çıkan zorunlu pay alım teklifi kapsamında hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna da onay verdi.

SPK, 1 gayrimenkul yatırım fonu ile 1 şemsiye fonun kuruluşuna izin verdi.

SPK, ayrıca, 6 yatırım fonunun katılma paylarının, 2 gayrimenkul yatırım fonunun ve 3 girişim sermayesi yatırım fonunun katılma paylarının ihracına onay verdi.

Kurul, 1 yatırım fonunun dönüşümüne ve 2 gayrimenkul yatırım fonunun tasfiyesine onay verirken, bir portföy yönetim şirketinin sermaye artırımına ilişkin başvurusunu da olumlu karşıladı.

İki şirketin tahsisli sermaye artırımı için düzenlenen ihraç belgelerinin onaylanmasına ilişkin başvuruları şartlı olarak olumlu karşılanırken, bir şirketin sermaye artırımı ve ihraç edilecek paylarının tahsisli olarak satılmasına ilişkin ihraç belgesi başvurusu olumsuz sonuçlandı.

26,9 milyon liralık idari para cezası

Kurul, yaptığı incelemeler sonucunda 2 gerçek ve 4 tüzel kişiye toplam 26 milyon 970 bin 197 lira idari para cezası uyguladı.

SPK, Payların İlk Halka Arzına İlişkin Başvuruların Sonuçlandırılmasında Öncelik Verilecek Kriterlere İlişkin Kurul İlke Kararı'nı da yayımladı.

Karara göre, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzına ilişkin başvurularında belirlenen kriterlerden en az birinin sağlanması ve şirket tarafından talepte bulunulması halinde başvuru, Kurulun internet sitesinde ilan edilen başvuru sıralamasına tabi olmaksızın öncelikli olarak sonuçlandırılabilecek.

Bu kapsamda şirketin merkezinin bulunduğu ve son 5 yıl içinde hasılatının yüzde 50'den fazlasını elde ettiği fabrika, üretim tesisi veya hizmet ofislerinin yer aldığı şehirde halka açılarak borsada işlem görecek ilk şirket olması öncelik kriterleri arasında yer aldı.

Şirketin yönetim hakimiyetinin Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kamu kurumlarında bulunması da öncelik kapsamında değerlendirilecek.

Ayrıca halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar liradan fazla olması ve yurt dışı yatırımcı grubuna asgari yüzde 50 tahsisat öngörülmesi kaydıyla uluslararası mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilecek halka arzlara ilişkin başvurular da öncelikli sonuçlandırılabilecek.