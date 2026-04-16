SPK'dan 7 Şirkete Sermaye Artırımı İzni

16.04.2026 22:31
Sermaye Piyasası Kurulu, 7 şirketin sermaye artırım taleplerini onayladı ve yeni fonlar kurma izni verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 şirketin sermaye artırımına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Cem Zeytin AŞ'nin 1 milyar 898 milyon liralık, Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ'nin 875 milyon 195 bin liralık, Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 734 milyon 876 bin 627 liralık, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ'nin 319 milyon 920 bin liralık, Euro Kapital Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon liralık, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon liralık ve Euro Trend Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

Türkiye Garanti Bankası AŞ'nin 15 milyar liralık, Koç Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 500 milyon liralık, Koç Stellantis Finansman AŞ'nin 2 milyar 552 milyon liralık, Denge Varlık Yönetim AŞ'nin 1 milyar 600 milyon liralık, Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin 1 milyar liralık, Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar liralık, Matriks Finansal Teknolojiler AŞ'nin 500 milyon liralık ve Burgan Bank AŞ'nin 300 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.

Kurul, TMKŞ Emlak Katılım Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu'nun 10 milyar liralık ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Koç Finans Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 15 milyar liralık Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçları için onay verdi.

BtcTurk Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon ve Perform Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verildi.

Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebi olumlu karşılayan Kurul, Başkent Menkul Değerler AŞ'nin SPK'nın III-56.1 sayılı "Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde portföy saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmesine karar verdi.

Kurul, ayrıca, Çelebi Hava Servisi AŞ'nin, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına sahip olduğu, halka açık olmayan Çelebi Kargo Depolama ve Dağıtım Hizmetleri AŞ'yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnini onayladı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 23:12:38. #7.13#
