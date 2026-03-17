SPK'dan Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Borçlanma İzinleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SPK'dan Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Borçlanma İzinleri

17.03.2026 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SPK, 1 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı, 7 şirketin borçlanma başvurularını kabul etti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onaylarken, 7 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Creditwest Faktoring AŞ'nin iç kaynaklardan 200 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Kurul, Garanti Faktoring AŞ'nin 20 milyar liralık, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 10 milyar liralık, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 250 milyon liralık, Eko Faktoring AŞ'nin 100 milyon liralık, Tera Yatırım Bankası AŞ'nin 10 milyar liralık, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 100 milyon dolarlık ve ING Bank AŞ'nin 200 milyon dolarlık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

SPK, TMKŞ Akbank Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 75 milyar liralık, Ata Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık, Katılım Varlık Kiralama AŞ'nin 200 milyon liralık ve Golden Global Varlık Kiralama AŞ'nin 7 milyar liralık kira sertifikası ve VİDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Ayrıca, Aura Portföy Yönetimi AŞ DNA Sağlık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, Inveo Portföy Yönetimi AŞ İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun ve One Portföy Yönetimi AŞ GENYAP Katılım Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun yatırım fonlarının kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Kurul, İncir Portföy Yönetimi AŞ Hisse Senedi Şemsiye Fonu'nun, İncir Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fonu'nun, Inveo Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu'nun ve Inveo Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu'nun kuruluş taleplerini olumlu karşıladı.

Diğer yaptırım, tedbir ve işlem yasakları çerçevesinde de karar alan SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nin 128/1-(a) maddesine dayanarak sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla, SPKn'nin 99/3 maddesi uyarınca https://bimasmenkulyatirim.com/ internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Borçlanma İzinleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 23:50:32. #7.13#
SON DAKİKA: SPK'dan Bedelsiz Sermaye Artırımı ve Borçlanma İzinleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.