SPK'dan Halka Arz ve Cezalar - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan Halka Arz ve Cezalar

SPK, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin halka arzını onayladı, çeşitli ceza ve erişim engeli kararları aldı.

30.01.2025 22:46
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ'nin halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Kalyon Güneş Teknolojileri'nin 70,3 liradan halka arzını uygun buldu.

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar 358 milyon liralık, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 3 milyar 28 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.

Kurul, Arçelik'in 30 milyar liralık, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ'nin 10 milyar liralık, Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar liralık, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in 5 milyar liralık, Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin 20 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verdi.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ'nin "Kıymetli Madenler Emeklilik Yatırım Fonu", "Taşınmaz ve İnşaat Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" ile "Enerji Sektörü Değişken Emeklilik Yatırım Fonu" kurulması talebi onaylanırken, "Aktif Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu" ile "Rota Portföy Yönetimi AŞ Global E-Ticaret ve Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"nun kuruluşuna izin verildi.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

SPK, Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ (Şirket) ile iki kişi hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete ve söz konusu isimlere toplam 606 bin 267 lira idari para cezası uyguladı.

Uşak Seramik Sanayi AŞ (USAK) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 6 kişiye ve bir şirkete toplamda 21 milyon 390 bin lira ceza verildi.

Işık Plastik Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete 121 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda "Finderex Trader" ile "Xone Trader" isimli mobil uygulamalar ile "Storyboxtrader", "garnettrade", "Klas FX" ve "www.obvportal.com" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları, "@Timurkutayy" ve "@piyasaanaliziii" kullanıcı isimli X hesaplarının sahipleri ve 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Erişim engeli kararları

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu tespit edilen ve yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 28 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilmesini de kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK'dan Halka Arz ve Cezalar - Son Dakika

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