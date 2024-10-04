SPK'dan Sermaye Artırımı ve İdari Cezalar - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan Sermaye Artırımı ve İdari Cezalar

SPK, birçok şirketin sermaye artırımı ve borçlanma başvurularını onayladı, ceza uygulanmalarına karar verdi.

04.10.2024 00:46
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SPK bültenine göre kurul, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ'nin 440 milyon liralık, Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ'nin 504 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım başvurusunu olumlu karşıladı.

Kurul, Shell & Turcas Petrol AŞ'nin 9 milyar lira, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 4 milyar lira, Akbank TAŞ'ın 40 milyar lira ve 5 milyar dolar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ'nin 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Nurol Varlık Kiralama AŞ'nin, Değer Varlık Kiralama AŞ'nin, ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin ayrı ayrı 3 milyar liralık, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 10 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracı olumlu karşılandı.

Ayrıca, Natura Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu, Natura Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ İkinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi talepleri olumlu karşılandı.

Kurul, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Sekizinci Gayrimenkul Yatırım Fonu, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Dokuzuncu Gayrimenkul Yatırım Fonu, Nurol Portföy Yönetimi AŞ Nufon Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun, kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

İdari para cezaları

SPK, Inveo Portföy Yönetimi AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonunun portföyünün fonun unvanına uygun olmayan şekilde yönetilmesi gerekçesiyle 1 milyon 575 bin 108 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 23 isme toplamda 58 milyon 835 bin 609 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, DO & CO Aktiengesellschaft, Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri AŞ, Ford Otomotiv Sanayi AŞ, Aksa Enerji Üretim AŞ, Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda bir isme 6 milyon 658 bin 688 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemi yasağına aykırı işlemlere aracılık edilmesi gerekçesiyle 13 tüzel kişiye 52 milyon 503 bin 606 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında depo şartı tedbirine aykırı işlem gerçekleştirilmesine aracılık edilmesi nedeniyle 53 tüzel kişiye 103 milyon 62 bin 634 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

SPK, yapılan incelemeler sonucunda İzinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması gerekçesiyle 1 kişi hakkında suç duyurusunun yapılmasına karar verdi.

Öte yandan Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 50 internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SPK'dan Sermaye Artırımı ve İdari Cezalar - Son Dakika

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