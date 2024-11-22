SPK'dan Sorumlu Yönetim İlkeleri Düzenlemesi - Son Dakika
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Ekonomi

SPK'dan Sorumlu Yönetim İlkeleri Düzenlemesi

SPK, portföy yönetim şirketleri için yeni yönetim ilkeleri ve raporlama standartları belirledi.

22.11.2024 21:16
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), fon rehberinde yapılan değişiklikler ile sorumlu yönetim ilkeleri rehberi düzenlemesine ilişkin duyuru yayımladı.

Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1. ve 54. madde hükümleri çerçevesinde Kurul Karar Organı'nın 16.02.2024 tarih ve 11/255 sayılı kararı ile portföy yönetim şirketlerinin kurucusu oldukları ve Kurulun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri kapsamında faaliyet gösteren yatırım fonlarına yönelik "Sorumlu Yönetim İlkeleri" düzenlendiği, söz konusu düzenlemede ise portföy yönetim şirketleri tarafından ilkelerin ne şekilde uygulandığının Kurulca standardı belirlenen yıllık raporlar ile kamuya açıklanacağının belirtildiği ifade edildi.

Kurulun yeni kararına değinildiği duyuruda, "Bu defa, Kurul Karar Organı'nın 21.11.2024 tarih ve 60/1696 sayılı kararı ile, portföy yönetim şirketleri tarafından, sorumlu yönetim ilkelerine ilişkin uygulamaların raporlanmasında esas alınacak raporlama standardı belirlenmiş olup raporlama standardı da dahil olmak üzere, konu ile ilgili tüm düzenlemelere ayrı bir rehberde yer verilmesi amacıyla Sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi Kurul'un i-SPK.54.1 (21.11.2024 tarih ve 60/1696 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiştir." denildi.

Duyuruda, Kurul Karar Organı'nın 21.11.2024 tarih ve 60/1696 sayılı kararı ile i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı ilke kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'de (Fon Rehberi) değişiklik yapılan maddelere de yer verildi.

Yapılan değişiklikle "Tanımlar" başlıklı bölümüne Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine (TSPB) ilişkin kısaltma eklenmesine karar verilirken katılım fonlarının yatırım stratejilerinin risk değerine göre farklılaştırılabilmesine imkan tanındı.

Katılım fonları tarafından mahzurlu gelirlerin arındırılmasına yönelik esasların belirlendiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Katılım fonları tarafından mahzurlu gelirlerin arındırılmasına yönelik esasların belirlenmesi, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem gören fonların unvanında dağıtıcı kuruma ilişkin ibarelere yer verilemeyeceği, unvanında döviz ibaresi yer almayan fonlar tarafından döviz cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımların fon toplam değerinin yüzde 80'i veya daha fazlası olamayacağı, para piyasası fonlarının unvanında katılım ifadesi bulunan fonlar hariç portföyünün asgari yüzde 10'unun devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilmesi, fon promosyon başvurularının TSPB tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, birim pay değerini belirli dönemlerde hesaplayan yatırım fonları tarafından günlük referans fiyat açıklanmasına ilişkin esasların belirlenmesi, sorumlu Yönetim İlkeleri Rehberi'nin düzenlenmesi nedeniyle Fon Rehberi'nin (13.) numaralı maddesinin yürürlükten kaldırılması yönünde değişiklikler yapılmıştır."

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rehber, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan Sorumlu Yönetim İlkeleri Düzenlemesi - Son Dakika

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