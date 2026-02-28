SPK'dan Uzaktan Kimlik Tespiti Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SPK'dan Uzaktan Kimlik Tespiti Düzenlemesi

28.02.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SPK, uzaktan kimlik tespiti ve elektronik sözleşmelere dair düzenlemelerde değişiklik yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemleri ile elektronik ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti.

SPK'nın Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle tebliğin adı ve amacı güncellenirken, uzaktan kimlik tespiti ve elektronik ortamda sözleşme kurulmasına ilişkin usul ve esasların kripto varlık hizmet sağlayıcılarını da kapsaması sağlandı. Böylece aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin yanı sıra kripto varlık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar da bu çerçevede düzenlemeye tabi olacak.

Düzenlemeye göre, uzaktan kimlik tespiti sürecinde kullanılacak sistemlerin edinimi ve yönetiminde bilgi sistemleri, yatırım kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uyulacak. Kuruluşların, uzaktan kimlik tespiti sürecine başlamadan önce iş akış prosedürü oluşturması, bu süreci test etmesi ve sonuçları yazılı hale getirmesi zorunlu hale gelecek.

Uzaktan kimlik tespiti prosedürlerinin yılda en az iki kez gözden geçirilmesi, güvenlik ihlali, mevzuat değişikliği veya dolandırıcılık risklerinin ortaya çıkması halinde ise ayrıca güncellenmesi öngörüldü.

Yeni düzenleme kapsamında uzaktan kimlik tespiti sürecinde görüntülü görüşme başlamadan önce başvurunun elektronik ortamda alınması ve kişi hakkında risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale getirildi.

Görüntülü görüşme aşamasında ise kişinin canlılığını tespit edici yöntemlerin kullanılması ve sahte yüz teknolojilerine karşı ilave tedbirlerin alınması şart koşuldu.

Tebliğde yapılan değişiklikle, elektronik ortamda ve belirlenen güvenlik yöntemleri kullanılarak kurulan sözleşmelerin yazılı şekilde kurulmuş sayılacağı hüküm altına alındı. Bu düzenleme, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların müşterileriyle imzaladığı tüm sözleşmeleri kapsıyor.

Tebliğe eklenen yeni maddeyle, uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka temelli uygulamaların kullanılmasının önü açıldı. Ancak bu yöntemlerin kullanımında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri esas alınacak. SPK, yapay zeka yöntemlerini kullanacak kuruluşlar için ilave usul ve esaslar belirlemeye yetkili olacak.

Yeni düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, tebliğ hükümlerinin uygulanmasından Sermaye Piyasası Kurulu sorumlu.

Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan Uzaktan Kimlik Tespiti Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Bakan Gürlek bitirmeye kararlı 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi Bakan Gürlek bitirmeye kararlı! 81 il başsavcılıklarına talimat gönderildi
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davası ertelendi CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Arda Güler’e özel pasta: Üzerindeki not bomba Arda Güler'e özel pasta: Üzerindeki not bomba
Öcalan’dan PKK’nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil’den itiraf gibi sözler Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

10:15
İran’dan saldırılar sonrası ilk açıklama İşte vurulan şehirler
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
09:42
Tahran’da peş peşe patlamalar İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
09:23
İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
09:02
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
08:22
İlçeyi ayağa kaldıran olay Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 10:35:39. #7.13#
SON DAKİKA: SPK'dan Uzaktan Kimlik Tespiti Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.