SPK'dan Yeni Düzenleme: GSYF ve GYF Fiyatları Belirleniyor - Son Dakika
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SPK'dan Yeni Düzenleme: GSYF ve GYF Fiyatları Belirleniyor

SPK\'dan Yeni Düzenleme: GSYF ve GYF Fiyatları Belirleniyor
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SPK, GSYF ve GYF'lerin değerlenme yöntemini belirleyerek piyasalarda belirsizliği kaldırdı.

SERMAYE Piyasası Kurulu'nun (SPK) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) katılma paylarına yönelik fiyat düzenlemesine ilişkin değerlendirme yapan Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, "SPK çok yerinde bir düzenleme yaptı. Çünkü gri bir alan vardı. Bundan sonra da bu tip yapıların tamamı aynı düzen içerisinde fiyatlanıyor olacak" dedi.

Endeks sağlayıcı MSCI'ın kasım ayında yapacağı endeks değerlendirmesi öncesi Sermaye Piyasası Kurulu, piyasalara yönelik çeşitli düzenlemeleri hayata geçiriyor. En son SPK, GYF ve GSYF'lerin yatırım fonu paylarının borsa fiyatı yerine kurucusunun açıkladığı birim pay fiyatına göre değerlenmesine karar verdi. Yeni yönteme 31 Temmuz'a kadar geçilecek. Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, SPK düzenlemelerinin gri alanları kaldırdığını ve Türkiye'nin MSCI endeksindeki konumunu koruması gerektiğini belirtti.

Sarpyener, yaptığı açıklamada SPK'nın çok yerinde bir düzenleme yaptığını belirterek, "Çünkü gri bir alan vardı. Bu tip halka açık fonların net aktif değeriyle mi, yoksa borsa fiyatıyla mı değerleneceği konusunda bir belirsizlik söz konusuydu. Neticede SPK da son atmış olduğu adımla bu konuya açıklık getirmiş oldu. Bundan sonra da bu tip yapıların tamamı aynı düzen içerisinde fiyatlanıyor olacak" diye konuştu.

Düzenlemeyle birlikte bu tip fonların içerisinde yer alan varlıklarında, fonların yöneticileri tarafından yatırımcıyı etkilemeyecek bir şekilde geçiş yapılması bekleniyor. Sarpyener de konuyla ilgili olarak da "Bizim de kendi fonumuz olan TLY fonu içerisinde, SPK düzenlemesinde belirtilen fon paylarından düşük oranda var. Biz de burada yatırımcıları koruyacak, etkilemeyecek bir şekilde gerekli düzenlemeleri zaten yapıyoruz ve ayın 31'ine kadar da tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

'MSCI'IN KASIM TOPLANTISI ÖNEMLİ'

SPK'nın bu düzenlemelerinin küresel endeks sağlayıcısı MSCI'ın uyarıları sonrası atılan adımlardan biri olarak da yorumlanabileceğini aktaran Sarpyener, "Bilindiği gibi MSCI, birtakım tedbirler istemiş ve kasım ayındaki toplantısında değerlendireceğini belirtmişti. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul birlikte bu tedbirleri alma aşamasındalar. Piyasalarımızın geleceği açısından, MSCI tarafında gelişmekte olan ülke kategorisinden çıkarılıp, frontier (sınır piyasası) dediğimiz kategoriye düşmemiz, yabancı yatırımcı girişini etkileyeceği için piyasalar açısından hiç de istenmeyen bir durum olur. Bunun için de düzenleyiciler şu anda gereken tedbirleri alıyorlar zaten" dedi.

Kaynak: DHA

Sermaye Piyasası Kurulu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SPK'dan Yeni Düzenleme: GSYF ve GYF Fiyatları Belirleniyor - Son Dakika

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